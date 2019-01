Napadení Kvitové? Byl jsem na stavbě, hájí se Žondra. Promluvila i jeho přítelkyně

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Přítelkyně obžalovaného dnes vypověděla, že Žondra v noci z 19. na 20. prosince spal u ní v Černé Hoře na Blanensku a ráno kolem 5:00 odjel autem do Napajedel. Podle ní se Žondra ten den choval úplně běžně, žádnou změnu na něm nepozorovala a 20. prosince si poslali asi 30 sms zpráv. Doplnila, že je ale všechny smazali, protože v té době měli ještě jiný vztah. Policie tedy nemá zprávy k dispozici.

Před soud předstoupil i jeden z dodavatelů stavby v Napajedlích, pro kterého dělala i firma, v níž Žondra pracoval. Podle něj tam Žondra řídil výkopové práce. Uvedl, že na staveništi byl zřízen systém čipových karet i kamerový systém, v polovině prosince ale nefungovaly, protože docházelo ke změnám na stavbě.

Statní zástupce Ivan Hrazdira se muže vyptával i na stavební deník firmy, kde Žondra dělal, Žondra ho sám vedl. Mělo by v něm být uvedeno i to, kdo byl ten den na stavbě. Svědek deník kontroloval, pak ho údajně předával hlavnímu investorovi. Žalobce jej ale nemá.

Podle výpovědi stavbyvedoucího existují z 20. prosince fotografie stavby, kde se konal kontrolní den. Podle něj Žondra i majitel firmy, která ho zaměstnávala, museli být v kontrolní den na stavbě určitě přítomni. Na žádné z fotek ale nikdo z uvedené firmy není, zachycen je tam jen bagr. Podle materiálu strojníka se s bagrem 20. prosince pracovalo a stroj používal majitel firmy spolu s Žondrou.

Majitel malé firmy, která Žondru zaměstnávala, uvedl, že se je s Žondrou kamarád, zaměstnával ho asi od roku 2015. Podle fotografií z 21. prosince na stavbu naváželi beton, den předtím proto museli místo nachystat. Podle něj je tak jasné, že s ním Žondra byl na stavbě. "Museli jsme provést ty výkopové práce, abychom to nachytali. Já, Žondra a bagrista," řekl muž. Uvedl, že ještě před stavbou v Napajedlích měli zakázku v Prostějově. Ještě v prosinci tam řešili nějaké reklamace, byli tam prý i s Žondrou 19. prosince.

Soud dnes také rozhodoval o trvání vazby obžalovaného. Vzhledem k tomu, že byl Žondra loni na podzim pravomocně potrestaný 2,5 lety vězení v jiném případu, předsedkyně senátu Dagmar Bordovská ho z vazby propustila. Žondra bude převeden do výkonu trestu.

Hlavní líčení bylo v plánu i ve středu, to ale neproběhne. Soud jej odročil na 5. a 6. února, kdy by měla vypovídat i Kvitová. Vypovídat by měli i dva znalci a další svědci.

Soud zahájil případ čtením obžaloby loni na konci října, posléze ho ale odročil na leden kvůli výslechu Kvitové. Ta je ale nyní na turnajích v Austrálii, soud ji tedy ani nepředvolal. Podle mluvčí by Kvitová měla být předvolána v únoru.

Podle státního zastupitelství se obžalovaný dostal do bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Pak ji napadl a vážně pořezal na ruce. Kvitová se následně podrobila komplikované operaci šlach všech prstů a několika nervů, k tenisu se dvojnásobná wimbledonská vítězka vrátila po pěti měsících.

Žondra už dřív řekl, že ani neví, kde Kvitová bydlí. Tvrdí, že v místě jejího bydliště nebyl. Navrhl také, že na vlastní náklady podstoupí zkoušku na detektoru lži.