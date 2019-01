V kauze lékaře Bartáka použil soud neobvyklý důkaz, kýžený výsledek ale neměl

TOP 09 je deset let! Je však co slavit?

Dnes ale kýžený výsledek nepřinesla, obě svědkyně trvaly na svém. "Z konfrontace je zřejmé, že pokud jedna dáma říká, že je to červené, druhá, že je to černé, tak jedna z nich lže. Pokud teda připustíme, že jedna z nich mluví pravdu. Pokud nelžou obě," řekla Drahotová. S jejich výpověďmi se podle ní budou muset vyrovnat v kontextu s dalšími důkazy v kauze.

Konfrontace měla vnést jasno do toho, jak se do liberecké věznice dostaly na podzim 2013 hodinky s nahrávacím zařízením. S jejich pomocí pořídil vězeň Miloš Levko tajné videonahrávky, které slouží jako hlavní důkaz o trestné činnosti Bartáka. Nevlastní dcera Levka u soudu už dříve řekla, že hodinky dostala od neznámého muže a předala je kaplance věznice. Dnes svoji výpověď potvrdila. Kaplanka ale odmítá, že by od ní balíček s hodinkami převzala a odnesla do věznice.

Nevlastní dcera Levka uvedla, že motivací kaplanky k odlišné výpovědi může být obava z trestního stíhání. Kaplanka přišla s hypotézou, že mladá žena takto vypovídala ve "vyšším zájmu" pod nátlakem policejní inspekce (GIBS).

"Že je třeba označit nějakého viníka, který hodinky donesl, aby mohl být pan Barták usvědčen," uvedla u soudu. Vyšším zájmem podle spekulací, které slyšela, měla být ochrana elitního pražského kriminalisty Josefa Mareše. Ten ale již dříve u soudu odmítl, že by nahrávací zařízení do věznice pronesl. Před soudem v Liberci by měl Mareš znovu vypovídat za dva týdny.

Vraždy a vydírání Barták podle obžaloby plánoval při odpykávání trestu ve věznici v Liberci. Vraždy tří lidí podle spisu osnoval ze msty právě za předchozí odsouzení. Vydíráním k tomu chtěl získat přes 80 milionů korun, jež hodlal využít k útěku z vězení za pomoci vrtulníku. Zajistit to měl jeho tehdejší spoluvězeň Levko, který ale místo toho vše oznámil a svá tvrzení doložil pořízenými nahrávkami. Jak nahrávací zařízení získal, odmítá říct.

Obhajoba důvěryhodnost Levka zpochybňuje a naznačuje, že za vznikem nahrávek stojí policejní provokace ve snaze zkompromitovat Bartáka. Lékař už dříve také uvedl, že za obviněním vidí komplot jiných vězňů s cílem vymámit z něj peníze a zbavit se ho. Barták nebyl ve věznici oblíbený. Barták odmítá, že by plánoval nějakou trestnou činnost. Podle něj šlo o běžné vězeňské debaty, které nemyslel vážně.