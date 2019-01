Aktivisté stále odmítají opustit Kliniku, SŽDC na ně chce poslat exekutory

— Autor: ČTK

Kolektiv Autonomního centra Klinika nadále odmítá opustit budovu v Jeseniově ulici na Žižkově. Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), která objekt vlastní, ho podle členů kolektivu nepotřebuje. Zástupci Kliniky to dnes řekli novinářům na tiskové konferenci. O budovu podle nich projevilo zájem hlavní město, podle informací ČTK nicméně na případném převzetí ve vedení Prahy nepanuje shoda. Pokud by mohli zůstat, chtěli by aktivisté v budově zřídit centrum pro ženy bez domova. SŽDC plánuje nechat dům exekučně vyklidit ve čtvrtek.