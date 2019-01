Soudce Tichý trpí "podivínstvím". Nesmí nadále vykonávat funkci, rozhodl NSS

"Nikdo nezpochybňuje, že soudce může být nemocen, ale nemoc musí být buď dočasná a po nějakou dobu brání výkonu funkce, nebo trvalá, ale marginální, aby to justice unesla. Byli jsme konfrontováni se situací, že jeho nemoc je dlouhodobá a není marginální, a to jsme také zjistili," uvedl v odůvodnění Šimka. Řekl, že pokud by to bylo jen několik dní v roce, správní soud by to ani neřešil, v tomto případě však šlo o dlouhodobou záležitost, která výkon soudce ovlivňuje desítky dní v roce.

Kárný senát si objednal znalecký posudek hodnotící psychický stav Tichého. Podle posudku Tichý trpí specifickou schizotypní poruchou. "Česky by se dalo říct podivínství, ale extrémní," řekl za znaleckou komisi Ilja Žukov z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Několikrát do roka se Tichý stahuje do ústraní a věnuje se úvahám o alternativní historii. Když ataka udeří, není schopen se soustředit na práci, bere si nemocenskou či dovolenou.

"Stavy si nenavozuje sám. Pozná sice, že přicházejí, není ale schopen si je ukončit," řekl Žukov. Tichý se léčí od dětství. Další člen komise Martin Anders řekl, že existují různé možnosti farmakologické i psychoterapeutické léčby, ne všechny byly dosud v Tichého případě využity. Šimka v rozhodnutí kárného senátu zdůraznil, že soud nemá pochybnosti o Tichého inteligenci a nezpochybňuje ani jeho právnickou kvalifikaci.

Tichý po jednání novinářům řekl, že takové rozhodnutí čekal, navzdory tomu, že ve svých vyjádřeních vytýkal zásadní pochybení znalcům i kárnému senátu. "Pan předseda senátu se k věci v tomto směru nijak nevyjádřil, takže budu zvědavý na to, jak bude vypadat písemné vyhotovení rozsudku," řekl Tichý. Uvedl, že znalecký posudek považuje za hrůzu. Na otázky kladené senátem podle něj znalci neodpověděli.

Pokud by dnes kárný senát konstatoval, že Tichý je způsobilý vykonávat funkci soudce, zabýval by se ještě kárnou žalobou podanou kvůli průtahům. Údajné kárné provinění Tichého ale nakonec vůbec nezkoumal, protože ještě před tím rozhodl o nezpůsobilosti. Podle Tichého nebyly průtahy tak vážné, aby bylo možné uložit nejpřísnější postih, tedy odvolání z funkce.

Šestačtyřicetiletý Tichý působil na civilním úseku Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Předseda soudu loni na podzim požádal ministra spravedlnosti, aby Tichého dočasně zprostil funkce. Ministerstvo návrh podle mluvčího Vladimíra Řepky obdrželo loni v říjnu, ministr Jan Kněžínek (za ANO) vyhověl před koncem roku. K dočasnému zproštění došlo s účinností od 18. prosince 2018, napsal ČTK Řepka.