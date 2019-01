Sněhová pohroma v ČR: Lidé bez proudu, na cesty přibalte lopatu

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Kvůli vytrvalému sněžení se energetikům zatím nepodařilo připojit všechny odběratele. "Přibyly nám nové poruchy především na Děčínsku v lokalitě Šluknovského výběžku," uvedla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. "Jsme stále v terénu a pracujeme na odstranění poruch. Práce nám znesnadňuje těžko přístupný terén," řekla.

Na Děčínsku pracují také hasiči. U obce Jílové na silnici ze Sněžníku leží přes celou šířku silnice spadlý strom. Na hlavních cestách tam leží rozbředlý sníh, na silnicích II. a III. třídy ve Šluknovském výběžku je vrstva nového sněhu a mohou se tvořit sněhové jazyky.

Silničářům se podařilo ve středu večer zprůjezdnit cestu z Chomutova přes Horu Sv. Šebestiána k hraničnímu přechodu do Německa. "Ostatní úseky v Krušných horách, které jsou od středy nesjízdné, zůstávají zavřené. Na místě fouká silný vítr a sněží," řekl dnes ráno ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic.

V Libereckém kraji nepřestává sněžit, silný nárazový vítr může na silnicích vytvářet sněhové jazyky a závěje. I na hlavních tazích je rozbředlý sníh a mohou klouzat. Řidiči by měli být velmi opatrní a hlavně do hor se vyplatí přibrat sněhové řetězy i lopatu. Už třetí den je kvůli sněhu pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřena silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Řidiči musejí využít alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou, řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK.

"Kvůli sněhovým jazykům musela být uzavřena silnice třetí třídy z Hodkovic nad Mohelkou na Rychnov u Jablonce. Nasadíme tam sněhovou frézu," řekl Šén. Frézy podle něj bude třeba nasadit i na horských silnicích, které jsou zúžené vysokými sněhovými mantinely. "Odhadujeme, že od úterý napadl v horách víc než metr sněhu, problémy teď dělá silný vítr, který silnice zafoukává," dodal. Sněžení by mělo odpoledne slábnout a situace by se tak podle něj mohla zlepšit.

Silnice na Boží Dar, z Přebuzi na Rolavu a z Jindřichovic na Háj v Krušných horách jsou kvůli sněžení stále uzavřeny. Silničáři uzavřeli také silnici z Bublavy ke státní hranici. Silnice I/25 z Jáchymova je směrem do hor sjízdná pouze do abertamské zatáčky.

"Situace na Božím Daru se zatím nezměnila. Zajišťujeme obslužnost pouze pro samotné město. Silnice na Zlatý Kopec, Neklid, Oberwiesenthal ani na Jáchymov sjízdné nejsou," řekl dispečer Údržby silnic Karlovarského kraje.

Podle aktuálních informací z krajského úřadu stojí v abertamské zatáčce policejní hlídka. V určitou dobu shromáždí místní obyvatele, autobusy a zásobování a přivolaný sypač kolonu odvede do Božího Daru. Zajištěn je také průjezd záchranářů. Turisty policie vrací zpět, aby neuvízli na cestě ve sněhu a neznemožnili průjezd pluhu. Na Přebuz se lidé mohou dostat od Krásné Lípy. Od Dolních Niv je sjízdná silnice na Háj.

Na řadě silnic nižších tříd v Královéhradeckém kraji zůstává vrstva ujetého sněhu. Velmi opatrní musejí být řidiči zejména v Krkonoších, Orlických horách, na Trutnovsku, Rychnovsku a Náchodsku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou mokré. Od poloh nad 500 metrů nad mořem by dnes mohl vítr místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

Situace v dodávkách energie se v Královéhradeckém kraji od středy zlepšila. Zatímco ve středu před polednem energetici evidovali na vedeních vysokého napětí na Trutnovsku čtyři poruchy, dnes ráno měli jednu poruchu v Bartošovicích na Rychnovsku. Uvedla to mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Poruchy vznikly po pádu sněhem zatížených stromů do vedení.

Dopravu v Pardubickém kraji komplikuje sníh. Leží zvláště na silnicích ve výše položených oblastech. Většinou je po solení rozbředlý, místy i uježděný, lokálně se tvoří náledí či sněhové jazyky, uvádějí silničáři.

Kluzké vozovky jsou například v okolí Litomyšle, Hlinska, Ústí nad Orlicí, Poličky, Skuteč, Žamberka a v Železných horách. Silnice I/11 přes Suchý vrch je sjízdná jen se sněhovými řetězy. U Vysokého Mýta se místy tvoří sněhové jazyky, v okolí Lanškrounu náledí.

Energetici v Pardubickém kraji evidují jednu poruchu na vedení vysokého napětí na Chrudimsku, která postihla obce Všeradov, Rváčov, Svatý Mikuláš, Svobodné Hamry a Veselý Kopec. Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové jsou zčásti bez proudu.

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou podle krajských silničářů po chemickém ošetření mokré, někde leží zbytky rozbředlého sněhu. Na vedlejších silnicích je místy sníh zledovatělý, silnice jsou ošetřené drtí. Kvůli uvázlému kamionu je od středy neprůjezdná silnice na Pelhřimovsku.

Kamion stojí na sinici 348 u Nové Cerekve na Pelhřimovsku. "Je to úzká silnice třetí třídy, kamion budou vyprošťovat až dnes dopoledne," řekla dispečerka krajských silničářů Eva Mušková. V Lesné na Třebíčsku sjel ráno do příkopu autobus, cestujícím se podle mluvčí hasičů Petry Musilové nic nestalo.

V Plzeňském kraji se tvoří sněhové jazyky například na silnicích na Tachovsku. Dálnice D5 je ale mokrá a s opatrností sjízdná. Sněžení nebo sněhové přeháňky byly ráno hlášeny také ve středních Čechách na Pražském okruhu či dálnicích D1, D5, D8 a D11.

Na jihu Čech byly silnice ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, ale neprůjezdná byla železniční trať Loučovice - Lipno nad Vltavou na Českokrumlovsku. Spadl tam strom a krátce před 06:00 zastavil těsně před stromem vlak. Do stromu podle Správy železniční dopravní cesty naštěstí nenarazil a nikdo se nezranil. Počasí ráno omezilo dopravu na železnici také na trati Liberec - Harrachov a Bad Schandau - Mikulášovice dolní nádraží.