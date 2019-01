Mela u Kliniky: Aktivisté neuposlechli ani druhou výzvu exekutora, vylezli na střechu

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Prostor je částečně vyklizen a policie nemusela zasahovat," řekl Luhan České televizi.

Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan novinářům potvrdil, že policisté zatím nezaznamenali žádné protiprávní jednání a exekutor je nepožádal o asistenci při vyklizení prostor. Policisté podle Hulana ale hlídají, aby do domu nevstupovali další lidé. Jak se bude situace vyvíjet, nechtěl předjímat.

Luhan se pokouší objekt, který vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), vyklidit od dnešního rána. Postupně dal současným obyvatelům domu čas na jeho opuštění do 11:30 a 12:30. Ani po jednom z termínů ale aktivisté z objektu neodešli, několik se jich usadilo i na střeše.

"Vykazuji potřetí všechny, zdvořile žádám i novináře, aby zde bylo jasno, kdo je kdo, a aby byla případně umožněna práce policii. Žádám tedy novináře, aby opustili prostor, a žádám aktivisty, aby ho opustili rovněž," řekl exekutor přítomným u objektu po uplynutí druhého termínu k jeho opuštění.

Současně opět upozornil, že ti, co uvnitř zůstávají, páchají minimálně přestupek, a dá se předpokládat zákrok policie. V této souvislosti vyzval k odchodu i novináře, aby se poznalo "kdo je kdo".

Do domu mezitím dorazili pracovníci firmy, která má objekt zabezpečit, vozí si materiál a v domě zřejmě zatloukají možné přístupové cesty. Exekutor ČT řekl, že zabezpečují jedno křídla objektu a v porovnání se situací z rána považuje současný stav za úspěch. Vzhledem k tomu, že zástupkyně aktivistů již dříve uvedla, že lidé z Kliniky netrvají na zachování věcí v domě, firma se podle něj zabývá jen zabezpečením objektu a odchodem lidí z něj.

Ulice Jeseniova je již v tuto chvíli pro motoristy plně průjezdná. pic.twitter.com/waRzzrZxyL — Policie ČR (@PolicieCZ) 10. ledna 2019

Jak dlouho bude vyklizení trvat, nekonkterizoval. Odhadl ale, že do dnešního večera určitě a možná i ve čtvrtek. S ohledem na to, že aktivisté v objektu zůstávají, nechtěl předjímat, zda zavolá policii. "Určitě ale nebudu ten, kdo by běhal po střeše a honil lidi," doplnil.

V okolí domu, který je obehnán páskou, od rána zůstávají i podporovatelé Kliniky, zpívají, hrají na hudební nástroje nebo debatují. V porovnání s ránem ale jejich řady už prořídly.