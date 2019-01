Mela u Kliniky: Aktivisté se postavili na odpor exekutorovi, ten chce zavolat policii

Exekutorovi a jeho pracovníkům se na počátku nepodařilo do budovy vstoupit hlavním vchodem. Po krátkém pokusu dostat se do budovy pomocí beranidla z boku, odešli k zadnímu vchodu, kterým do objektu vstoupili. Zaměstnanci exekutora současně museli blokovat příznivce Kliniky, kteří se chtěli do domu dostat za nimi. Situace na místě byla vyhrocená, ve dveřích se přetlačovali mezi sebou pracovníci exekutora a příznivci Kliniky. U zadního vchodu exekutor rovněž oznámil, že byl napaden, proto si vyžádal asistenci policie.

Po jejím příjezdu Luhan oznámil, že "vykazuje podle zákona všechny třetí osoby kromě tisku, aby opustily nemovitost a pozemek. K tomuto poskytuji lhůtu do 11:30, a potom budu chtít znovu vstoupit do nemovitosti.... Kdo po této lhůtě zde bude, bude páchat přestupek maření mého výkonu rozhodnutí. Minimálně přestupek!" doplnil exekutor.

Zástupce Kliniky mu současně prý sdělil, že lidé z objektu nemají o věci v domě zájem a nechtějí je uchovat. Samotné vyklizení Kliniky může podle něj trvat neurčitou dobu a protáhnout se i na další dny. V tomto směru údajně není ničím vázán.

SŽDC chce objekt zrekonstruovat a zřídit v něm kanceláře pro svoje zaměstnance. Podle aktivistů rekonstrukce nezačne ještě nejméně rok a mezitím bude objekt chátrat. Navíc by jej podle nich mohlo převzít město, které by v něm zachovalo sociální funkci. Praha už SŽDC kvůli tomu oslovila, podle organizace nicméně není z právních důvodů možné budovu převést na jiného vlastníka. Zástupci Kliniky, která je v objektu od roku 2014, se proti exekuci opakovaně bránili, soudy všech instancí však jejich námitky zamítly.