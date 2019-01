Mela u Kliniky: Aktivisté se postavili na odpor exekutorovi, vylezli na střechu

Luhan tentokrát vyzval k odchodu i zástupce médií a současně upozornit ty, kteří mají v objektu děti, že je vystavují určitému nebezpečí. Obezřetní by měli být také majitelé psů, jejichž chování by podle exekutora mohlo být v určitém případě považováno za útok se zbraní.

"Pokud tady jsou osoby, které sem přivedly děti, chtěl bych je upozornit, že zákonní zástupci vystavují tyto děti určitému nebezpečí a aby zvážili svoje postoje. Zároveň bych chtěl upozornit ty, co tady mají psy, aby v případě, že by je nezvládli, jejich jednání může být posuzováno jako útok se zbraní," uvedl exekutor.

Jeden ze zástupců Kliniky Jakub Ort novinářům řekl, že uvnitř domu jsou desítky lidí. Několik jich je vidět i na střeše. Pokud by na místo přijela policie, dá se podle Orta předpokládat, že někteří by z objektu odešli, jiní by zůstali. Je to ale na zvážení každého, dodal.

Luhan prohlásil, že pro dnešek se nebude uchylovat k žádným násilným krokům, blíže to ale nespecifikoval. Doplnil však, že v případě, že členové Kliniky neopustí dům ani do 12:30, bude celou záležitost s největší pravděpodobností řešit policie.