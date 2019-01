Při pádu trojské lávky se zranili čtyři lidé. Odškodnění by měli dostat do konce ledna

— Autor: ČTK

Poškození pádem trojské lávky by se měli dočkat požadovaného odškodnění do konce letošního ledna. Praha uzavře s Kooperativa pojišťovnou dohodu o spolupráci na odškodnění, jejímž cílem je poskytnout zraněným peníze dříve, než skončí policejní vyšetřování a bude znám viník. ČTK to dnes řekla radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu). Dohodu města s pojišťovnou musí ještě schválit zastupitelé.