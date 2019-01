Reportáž: Jak probíhal neúspěšný pokus o vyklizení Kliniky

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

U budovy bývalé plicní kliniky v Jeseniově ulici na pražském Žižkově se od rána začali scházet příznivci Autonomního sociálního centra Klinika. Aktivisté svolali na devátou hodinu protestní shromáždění a zvali podporovatele, aby přišli a zúčastnili se akce nazvané „Přátelská snídaně“.

Po deváté hodině bylo na místě několik desítek lidí, část z nich na sobě měla bílé pracovní oděvy a lékařské roušky. Před objektem vytvořili aktivisté improvizované sezení s informačními letáky o projektu autonomního centra, z reproduktorů hrála hudba a vše se neslo spíše v duchu zábavného happeningu.

Shromáždění bylo nahlášeno na podporu tuleňů, lachtanů a velryb, jejichž mezinárodní den již tradičně připadá na 10. ledna. Tématicky tak vysílalo i improvizované rádio Tuleň, které se staralo o zábavu pro přítomné podporovatele. Aktivisté pouštěli hudbu, ale také četli projevy a informovali o aktuální situaci. Se svým příspěvkem v průběhu dne vystoupil také literární historik a kritik Martin C. Putna.

„Je to shromáždění ke dni tuleňů a lachtanů, které organizuje Rádio Tuleň. To to pojalo jako téma nemocnice. Klinika je místo, kde se chrání lidský život a to je smysl i této Kliniky,“ řekl novinářům jeden ze členů kolektivu Klinika Jakub Ort.

Těsně před desátou hodinou dorazil na místo soudní exekutor v doprovodu členů bezpečnostní agentury. Aktivisté ho přivítali třpytkami a bublifuky. Přesně v 10 hodin pak vyhlásil exekutor Ivo Luhan za pomoci megafonu zahájení exekuce.

„Je 10:00 hodin, zahajuji úkon výkonu rozhodnutí exekuce (…) o vyklizení v uvozovkách Kliniky,“ oznámil shromážděným lidem. Protože mělo řádně nahlášené shromáždění před budovou probíhat až do 11:30, pokusili se do objektu dostat jinudy.

„Nebudu vstupovat násilně hlavním vchodem, ale vstoupíme do Kliniky bočními vchody,“ oznámil Ivo Luhan z exekutorského úřadu Prahy 1. Poté s dalšími zaměstnanci úřadu a členy ochranky obešli objekt z boku, odkud vede do budovy další vchod. Ani s pomocí beranidla se jim však nepodařilo do objektu vniknout, protože okna byla zatarasena matracemi. Nakonec tedy zamířili přes přilehlou zahradu k zadnímu vchodu.

Tam došlo ke strkanici mezi ochrankou a aktivisty, kteří se snažili vchod vlastními těly zablokovat. Několika členům bezpečností agentury se do domu podařilo dostat, a pak se snažili aktivisty ze dveří vytlačit. Členové kolektivu Klinika po celou dobu zdůrazňovali, že je podstata protestu nenásilná a apelovali na všechny přítomné, aby nevyvolávaly žádné fyzické konflikty.

„Klinika žije, boj pokračuje!“ volali podporovatelé autonomního centra. Zaměstnanci bezpečnostní agentury ve žlutých vestách se s aktivisty ve dveřích bezúspěšně přetlačovali. K žádnému přímému násilí či napadání však nedocházelo. Z davu příznivců Kliniky se občas na adresu ochranky ozývaly vtípky. „Hej kámo, žlutý vesty, my sme v váma,“ zavolal někdo.

Exekutor Ivo Luhan pak zavolal policii. U zadního vchodu domu se však bezpečnostní agentura stále snažila aktivisty vytlačit. „Prosíme security službu, jestli by mohla přestat vytlačovat lidi z domu, protože by mohla někomu ublížit, a jestli by mohla vyčkat na příjezd policie, která má situaci řešit.“ znělo z přenosného reproduktoru. Příslušníci policie na místo dorazili asi v půl jedenácté.

Ivo Luhan pak pomocí megafonu vyhlásil, že se exekuce prozatím omezí na vykázání třetích osob z pozemku a stanovil časovou lhůtu, do kdy mají lidé odejít. „Po poradě s policí vykazuji podle zákona třetí osoby, kromě tisku, aby opustily nemovitost a tento pozemek. K tomu poskytuji lhůtu do 11:30 hodin“. Po uplynutí ultimáta se měli exekutoři do budovy opět pokusit proniknout.

Někteří lidé zahradu objektu vyklidili a přesunuli se k hlavnímu vchodu do budovy, kde pokračoval happening, mnoho jich však na místě zůstalo. Ty Ivo Luhan varoval, že se dopouštějí přinejmenším přestupku.

„Od tohoto okamžiku všichni, kteří se na pozemku nacházejí, jednoznačně porušují právo,“ vyhlásil opět do megafonu. Nakonec se exekutor i před uplynutím lhůty do objektu dostal, stále tam však zůstávali i aktivisté. Proto ohlásil novou lhůtu na 12:30, kdy měli pozemek a nemovitost opustit všichni lidé, včetně novinářů.

Ve 12:30 oznámil Luhan, že na místo dorazila stavební firma, která má objekt zabezpečit proti vniknutí. V nemovitosti však nadále zůstávalo mnoho lidí, přinejmenším čtyři aktivisté se navíc nacházeli na střeše objektu. „Držte se kamarádi a kamarádky,“ volali někteří lidé, kteří se je snažili povzbudit z poza plotu pozemku.

Na ulici před hlavním vchodem nadále pokračoval happening. Stavební firma a pracovníci bezpečnostní agentury pak postupně začali za pomoci OSB desek objekt zabezpečovat. Nakonec dal exekutor lidem nacházejícím se uvnitř budovy poslední ultimátum do 15:45 a pohrozil případným policejním zásahem. Na ten však nedošlo. Aktivisté v objektu stále zůstávají, a vyklízení proto bylo pro dnešek ukončeno. Ivo Luhan prozatím termín přesunul na zítřejší dopoledne.