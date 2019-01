Čechům chybí vápník. Jak ho doplnit? "Bílé zlato" máme za humny

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Lidé si uvědomují svoji smrt. Co se děje s vaší myslí, když vás prohlásí za mrtvé?

Mezi ně bezesporu patří kvalitní mléko. Využívá se u nás tisíce let, v těžkých dobách zachraňovalo před hladem – kdo měl kravku, bylo mu hej – a v kuchyni a na stole na sebe dovede brát nespočet podob.

„Mléko, jogurty, sýry, zákysy, tvarohy a další mléčné výrobky jsou považovány za základní zdroje vitaminů a minerálních látek. Představují doslova vitaminovou bombu. Z minerálních látek se jedná konkrétně o vápník, hořčík, sodík, draslík, fosfor, chlor, železo, měď, zinek, selen, jód. Z vitaminů to jsou jak vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K), tak i vitaminy B skupiny a také C,“ vypočítává výživová expertka PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

Mateřské mléko je první a základní potravinou, se kterou se novorozený člověk na světě potká. Pokud z různých důvodů přestává stačit, doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) od 9. až 10. měsíce věku dítěte zařadit mléko hospodářských zvířat. A mělo by v jídelníčku na čelném místě zůstat až do stáří.

Bílkoviny mléka, které obsahují esenciální aminokyseliny, napomáhají růstu svalové hmoty i dalších tkání, mají i obrannou funkci, spolupůsobí při vytváření protilátek nutných pro fungování imunitního systému.

Hodnotný z hlediska výživy dětí je rovněž mléčný tuk, který obsahuje jednu třetinu nenasycených mastných kyselin blahodárně působících na cévní systém. Mléčný tuk je také zdrojem vitaminů A, D, E, K.

Další součást „bílého zlata“ - mléčný cukr hraje ve výživě dětí významnou energetickou roli, ale nemá negativní vliv na tvorbu zubního kazu jako například sacharóza.

Zásadní je však dostatečná konzumace mléka a mléčných výrobků v dětství především pro vývoj kostí, páteře, zubů… Vápník – nezbytný pro stavbu skeletu – obsahuje mléko ve vysokém množství a je z něj nejlépe vstřebatelný do organismu. Osteoporóza je sice nemocí vyššího věku, nicméně její příčiny jsou často v dětství. Pro správný vývoj kostry je potřeba přijímat ideální poměr vápníku, fosfátů a hořčíku, což právě obsahuje mléko. Proto je z hlediska prevence osteoporózy nejdůležitější dětství a dospívání. Denně by proto děti měly sníst 2 až 3 porce mléka nebo mléčných výrobků.

„V uplynulých letech byla provedena v Evropě řada studií, které dokládají, že s výjimkou nejmenších dětí je současná spotřeba vápníku celkově nedostatečná,“ konstatuje Ing. Jiří Kopáček, CSc. z Českomoravského svazu mlékárenského. „Podle těchto studií chybí chlapcům až 15 %, děvčatům dokonce 30 %, doporučeného nutričního přísunu vápníku. K podobným závěrům dospěly také studie Společnosti pro výživu provedené v České republice v letech 2007 – 2014. To je varující.“

Mléko pokaždé jinak

Tři porce mléčných výrobků denně mohou představovat velmi variabilní a chuti dítěte přizpůsobenou kombinaci.

Tvaroh – čerstvé sýry, tvarohy a tvarohové pomazánky znamenají výborný zdroj a koncentrát bílkovin a vápníku, obsahují 5 až 8x více příznivých látek než mléko.

Neodtučněné jogurty – jsou snadno stravitelné, protože laktóza je zde již rozložena a kyselé prostředí je blahodárné pro zažívací trakt. V dětském jídelníčku bychom měli upřednostňovat jogurty polotučné – s obsahem 2 – 5 % tuku, dětem, které nemají problém s váhou, je možné bez obav podávat i smetanové jogurty. Ideální stav: 1 jogurt denně.

Máslo – obsahuje celou řadu přínosných látek. Je bohaté na vitamin D, který příznivě působí na celistvost kostí a posiluje imunitní systém, obsahuje ale i další vitaminy rozpustné v tucích, A, E a K. Názor, že máslo škodí, protože zvyšuje cholesterol, je již v překonán. Přiměřenou konzumaci experti doporučují.

Syrovátka – mléčné sérum, které vzniká odstraněním kaseinu z mléka, podporuje činnost ledvin a jater, zlepšuje metabolismus a celkovou kondici.

TIP: Vynikající jogurty a syrovátkové nápoje dostanete v síti obchodů La Formaggeria Gran Moravia. Jogurty jsou navíc ve skleničkách, které si tento obchod od vás s radostí vezme zpátky pro opětovné použití a děti se tak mohou navíc učit ekologické zodpovědnosti. Nápoje ze syrovátky pak můžete vybírat z více různých příchutí, které si děti zamilují: mango-maracuja, brusinka a aloe vera.

Mléko = vápník

V evropské stravě se doporučený denní nutriční příjem vápníku u dětí pohybuje mezi 600 – 1200 mg podle věku.

1 – 3 roky: 500 - 600 mg

4 - 6 let: asi 700 mg

7 - 9 let: asi 900 mg

10 - 12 let: asi 1100 mg

13 - 18 let: asi 1200 mg

Pozor na mléko!

Naprostá většině dětí v našem geografickém prostoru mléko a mléčné výrobky prospívají. Výjimkou jsou děti s alergií na bílkovinu kravského mléka a ty, které trpí laktózovou intolerancí.

Alergie na bílkovinu kravského mléka: Jedná se o nepřiměřenou reakci imunitního systému. Porucha se nejčastěji objevuje u kojenců, v 95 % případů se projeví v prvním roce života dítěte, naprostá většina již během prvních čtyř měsíců. Postiženo je asi 2 – 5 % kojenců. U devíti z deseti pacientů tato alergie vymizí do tří let. Příznaky jsou zejména trávicí potíže (průjmy, koliky, zvracení), kožní projevy (atopický ekzém, kopřivka) a respirační obtíže (alergická rýma, astma), v některých případech můžeme pozorovat i neprospívání a chudokrevnost. V naší populaci je takto postiženo asi 1,5 – 2,0 % osob.

Laktózová intolerance: Postižení jedinci mají nedostatek enzymu laktázy a nejsou schopni zpracovat a vstřebat mléčný cukr – laktózu. Činností střevních bakterií nestrávená laktóza kvasí a dochází k nadměrné produkci plynů. Důsledkem toho jsou bolesti břicha, nadýmání a průjmy. V naší populaci se jedná asi o 8 % takovýchto dětských pacientů.