Soud odročil kauzu lihové mafie na únor, jsou problémy se svědky

"Případ jsme odročili kvůli výslechu dalších tří svědků, které nám uložil vrchní soud. Jeden z nich se omluvil, v dalším případě byl problém s doručením. Soud také zváží návrh státního zástupce, zda z dalšího trestního stíhání pana Kováříka zavolá i lidi, kteří zde vypovídají jako svědci," řekl dnes ČTK soudce olomouckého krajského soudu Eduard Ondrášek.

Kovářík původně dostal trest devět let a dva měsíce vězení. Podle obžaloby měl na starosti ostravské sklady, kam Radek Březina nechal navážet nelegální líh. Podle žalobce se Kovářík na trestné činnosti podílel, ten to popírá.

Státní zástupce Miroslav Stoklásek dnes uvedl, že je Kovářík nově obviněn z podplácení celníků, podle něj případ s obžalobou bezprostředně souvisí. "Kovářík se měl v roce 2005 jako člen organizované skupiny společně s Tomášem Březinou významně podílet na uplácení celníků. Opakovaně měl uplácet celníka za to, že mu přinášel nelegální informace o chystaných kontrolách v areálu. Měl k tomu speciálně upravený telefon. Jsou to podstatné důkazy, neboť obžalovaný tvrdí, že od roku 2000 neměl s organizovanou skupinou co do činění," uvedl žalobce. Podle obhájce však nové obvinění o zapojení do organizované skupiny nesvědčí a tato nová trestná činnost s obžalobou v tomto řízení nesouvisí.

Další obžalovaný v tomto případu, Tomáš Pantlík, jako jediný nebyl souzen za účast na organizované skupině. U soudu dostal původně podmíněný trest. I Pantlík tvrdí, že nevěděl, že se v olomouckém skladu nachází nelegální líh. Odvolání obou mužů vrchní soud loni v červnu vyhověl s odůvodněním, že jejich zavinění není zcela bez pochybnosti prokázáno.

V případu s rekordní škodou na daních ve výši téměř šest miliard korun bylo původně obžalováno osm mužů, sedm z nich bylo podle obžaloby členy organizované skupiny. Zbývajících šest mužů je již za obchody s nelegálním lihem pravomocně odsouzeno. Nejvyšší trest 13 let dostal šéf mafie Radek Březina, jeho bratrovi Tomášovi nakonec Nejvyšší soud snížil původně šestiletý trest na 3,5 roku. Tomáš Březina je také jako jediný již na svobodě, před časem byl podmínečně propuštěn. Vrchní soud rozhodl také o propadnutí veškerého majetku Březinových.