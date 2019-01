Kvůli vyklízení Kliniky je dusno: Nehorázný nepořádek? Je to jen hnusná strategie, zuří aktivisté + FOTO

To, že může docházet k ničení majetku naznačovali zástupci Kliniky již během včerejšího odpoledne na svém twitterovém profilu. „Sekuriťáci nosí do domu OSB desky a kovové sítě. Zřejmě v náhlém návalu umělecké inspirace chystají nějakou konceptuální instalaci. Těšíme se,“ napsali s jistým nadhledem krátce před jednou hodinou odpoledne.

O hodinu později se však, alespoň podle zástupců Kliniky, ukázalo, že záměry bezpečnostní agentury jsou přece jen značně odlišné. „Umělci z bezpečnostní agentury se již činí: zřejmě plánovaná umělecká díla vyžadují rozbití nábytku a všech věcí v domě,“ konstatovali kolem 15. hodiny.

V následném tiskovém vyjádření zástupci Kliniky opět tlumočili tyto své domněnky. V části objektu mělo podle nich docházet k destrukci zbývajícího vybavení. Poté měli být přizváni novináři, kterým se tento stav exekutor představoval jako běžný stav Kliniky.

Fakt, že Klinika vypadá běžně úplně jinak, má dosvědčit archivní fotoalbum na Facebooku, za kterým stojí uživatel Petr Zewlakk Vrabec. Fotky pořízené v říjnu 2018 představují Kliniku ve zcela jiném světle, než jak ji vykreslila některá média a na svém webu i fotogalerie zástupců Správy železniční a dopravní cesty.

„Jsem nasranej. Byl jsem u toho, když vlítli sekuriťáci ze zahrady do baráku a začali vše rozbíjet a rozhazovat. Pak pozvali všechny kamery a pak ostatní fotografy. Jejich hnusná strategie! Tady je album fotek, co jsem nafotil 10.10.2018. Obrázek si udělejte sami,“ vzkázal značně rozezlený autor fotografií Vrabec.

Exekutor Ivo Luhan začal s vyklízením Kliniky včera dopoledne, samotná exekuce pak pokračuje i dnes. Autonomní sociální centrum v budově fungovalo od roku 2014, současným vlastníkem objektu je SŽDC, která jej chce zrekonstruovat a zřídit v něm kanceláře.

Poslanec ODS Jan Skopeček považuje aktivisty z Kliniky za své budoucí politické oponenty, dá se tak soudit alespoň z jeho včerejšího tweetu. Soudě dle retweetu sdílí tento názor i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

30let po pádu totality posloucháme kecy o vlastnickém fetiši od bezostyšných zlodějů, kteří nás vrací do počátků komunismu a ještě se nám smějí do očí. Když bezdomovec ukradne v obchodě jídlo, má průšvih.Tihle mladí komouši ukradnou barák a jsou z nich hvězdy?Kde to sakra žijeme!