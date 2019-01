Exekutor vyklízí Kliniku, aktivisté plánují zůstat na střeše sedm dní

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Dnes ráno začalo vyklízení věcí z budovy, kdy část věcí před příchodem exekutora vynosili sami aktivisté. Ti z budovy vyvezli například piano a vynosili kusy nábytku, v budově však zůstal další nábytek spolu s matracemi, ramínky na oblečení, prázdnými lahvemi a dalšími věcmi.

Obránci a obránkyně Kliniky se rozhodli odejít s pompou a piánem. Kamarádky a kamarádi na střeše vytrvávají. Klinika nekončí, i když to teď vypadá, že se v ní chvíli nebude léčit. Každé město potřebuje svoji Kliniku! pic.twitter.com/z1vFDxc0iv — Klinika (@centrum_klinika) 11. ledna 2019

Exekuce vyklizením začala ve čtvrtek dopoledne. Aktivisté však odmítli opustit budovu, kterou vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), a zůstali v budově přes noc.

Nyní specializovaná firma zajišťuje dům proti dalšímu vniknutí lidí, pracovníci zatloukají okna a přidělávají mříže. Vyklízení a zabezpečování domu bude podle Luhana pokračovat i v dalších dnech. Zadní křídlo domu specializovaná firma zabezpečila již ve čtvrtek. Exekutor přitom ve čtvrtek odpoledne oznámil, že dnes bude exekuce pokračovat od 10:00 hodin, na místě byl však již dříve.

Aktivisté nechtěli vyvolávat konflikt, proto dnes budovu opustili sami. Svůj vzdor proti exekuci podle Nováka ukázali již ve čtvrtek, kdy odmítli z budovy odejít i přes několik výzev. Nadále si však myslí, že budova zůstane prázdná, bude chátrat a SŽDC slibovaná rekonstrukce nezačne.

Dnešní dopolední situace u Kliniky je proto klidná. U budovy postává zhruba 40 lidí, kteří podporují pokračování Autonomního sociálního centra Klinika, baví se a pouští si hudbu. Situaci monitoruje asi 20 policistů a k budově přijelo také hasičské auto.

SŽDC podle dnešního vyjádření mluvčí Kateřiny Šubové čeká na dokončení exekutorského úkonu a předání budovy. "My jsme povolali naše hasiče SŽDC, aby napomohli s vyklízením objektu, a bude se pokračovat s úklidem i co se týká pozemku," řekla Šubová. Správa již má nasmlouvanou ochranku na hlídání nemovitosti.

Jakmile exekutor předá budovu SŽDC, ta provede drobné opravy nutné k zahájení rekonstrukce. V polovině roku by se měla uskutečnit soutěž na dodavatele rekonstrukce, která bude trvat 1,5 roku. "Předpokládáme, že doba samotné rekonstrukce by mohla trvat kolem 18 měsíců," řekla Šubová. Následně se do budovy nastěhují kanceláře pro zhruba 50 úředníků.

Ve čtvrtek od 09:00 začal u Kliniky happening na protest proti vyklizení, o hodinu později přišel exekutor. Za šest hodin se mu podařilo vyklidit zadní část domu, kterou specializovaná firma následně zajistila před dalším vniknutím aktivistů. Před 16:00 pak exekutor Ivo Luhan ukončil vyklízení, které se první den obešlo bez asistence policie. Policie pouze hlídala, aby do domu nevstupovali další lidé. Přes noc budovu hlídala bezpečnostní agentura.