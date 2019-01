Mladíci v Bitozevsi surově ubili vrstevníka (†19), soud vynesl výjimečné tresty

Aktualizováno 13:32 — Autor: ČTK

Výjimečné tresty dnes vynesl ústecký krajský soud nad dvěma mladíky, kteří podle obžaloby loni v Bitozevsi surově ubili svého devatenáctiletého vrstevníka. Tomáš Pavlis má jít do vězení na 23 let, Adam Kužel na 22 let. Rozsudek není pravomocný, soud nyní předčítá odůvodnění. Rozsudek měl padnout už v prosinci, soud však byl tehdy odročen, protože se neodstavila poslední svědkyně. Ta vypovídala až dnes, její výpovědí bylo dokazování skončeno.