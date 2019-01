Skupina aktivistů zůstává na střeše Kliniky, budovu hlídá bezpečnostní agentura

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Jedná se o lidi, kteří de facto nemají kam jít. Zároveň chtějí upozornit na osud Kliniky a také mají obavu, že pokud odejdou, dům zůstane prázdný a nevyužívaný stejně, jako tomu je v případě vily Milada nebo bývalých lázní Na Slupi," řekl Novák.

"Jsme tu, protože Klinika je náš domov. Jsme tu, protože když tu nebudeme my, dům bude prázdný." Pokud i vy máte vlastní důvody - třeba už nemáte kam chodit na portugalštinu, stavte se dnes ve tři na kopečku u Kliniky na workshop samba bandu. Když bude sníh, budeme bobovat! pic.twitter.com/7sGklRuFbo — Klinika (@centrum_klinika) 12. ledna 2019

Exekutor Ivo Luhan ve čtvrtek řekl, že se nechystá nařídit násilné odvedení skupinky ze střechy budovy. Dům hlídá bezpečnostní agentura. Až budou z budovy vyklizeny všechny věci a aktivisté slezou ze střechy, teprve potom ji exekutor může předat SŽDC. Kliniku začal na základě rozhodnutí soudu exekutor vyklízet ve čtvrtek. Kromě aktivistů na střeše zůstala do pátečního dopoledne také skupina lidí v předním traktu budovy. Opustili jej v pátek dopoledne.

SŽDC se v budoucnu chystá budovu opravit a nastěhovat do ní padesátku svých úředníků. V polovině roku by se měla uskutečnit soutěž na dodavatele rekonstrukce. "Předpokládáme, že samotná rekonstrukce by mohla trvat kolem 18 měsíců," řekla v pátek mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Nevyužívaný dům aktivisté obsadili v roce 2014. Nejprve jej užívali načerno, později si vyjednali výpůjčku, která již vypršela. Mezitím objekt přešel ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na SŽDC. Proti exekuci se zástupci Kliniky opakovaně bránili, soudy všech instancí jejích námitky zamítly. Aktivisté i přesto odmítali prostory opustit.