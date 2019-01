Kalamitní stav v krušnohorské Moldavě trvá, při průjezdu buďte opatrní

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Jezdí se neustále, aby se udrželo to, co se podařilo v pátek zprůjezdnit," uvedla. Podle ní to ale od rána komplikuje vítr, který zafoukává některé úseky.

Zároveň se podle místostarostky snaží s obecní frézou postupně zprůjezdnit některé další místní silnice v Novém Městě. Kalamitní stav v obci potrvá minimálně do pondělí.

V provozu je přesto lyžařské středisko Bouřňák, parkovat ale mohou lyžaři zatím jen v Mikulově. Kvůli omezeným parkovacím kapacitám dopravu řídí policie. "Parkoviště je plné, kyvadlově to pouští policie z Hrobu," uvedl za skiareál Petr Benda. K cestě do Moldavy lze využít železnici, podle místostarostky byl ranní vlak zcela plný.