Boží Dar je nadále uzavřený, vyhlášen zákaz vstupu do lesů

"Z důvodu meteorologické předpovědi, která předpovídá velmi silný vítr o síle orkánu zůstane v pondělí 14. ledna celý Skiareál Klínovec a Boží Dar mimo provoz," uvedl starosta.

Na Božím Daru napadlo za poslední dny asi 25 centimetrů sněhu. To způsobilo problémy hlavně ve městě. Radnice proto zakázala vjezd návštěvníkům, kteří nemají vyhrazená místa k parkování. Pro lyžaře jsou k dispozici odstavná parkoviště na kraji města.

Vjezd do centra obce Boží Dar je stále do odvolání uzavřen. Dopravu na místě řídí policejní hlídky a do obce vpouští pouze oprávněné řidiče. pic.twitter.com/JeZAlEGTRj