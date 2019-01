Vichr a sníh strhávají vedení, počet míst bez elektřiny opět vzrostl

Oddlužení 2019: Co vše se změní pro dlužníka v osobním bankrotu?

V neděli kvůli pádům stromů pod náporem sněhu nejprve vystoupal počet míst bez proudu až na 18.000. Během dne se dařilo energetikům poruchy odstraňovat, takže po 23:00 bylo míst bez elektřiny jen kolem 3000. Vítr pak ale začal shazovat další stromy a větve na vedení.

"Při nedělní oblevě mrholilo do napadaného sněhu, který ztěžkl, a co se udrželo, teď shodil vítr," popsala příčiny pádů stromů Holingerová.

Energetici se vraceli v noci stále do stejných lokalit, především v Libereckém, Karlovarském a Královéhradeckém kraji a nově také v Ústeckém a Plzeňském kraji. Šlo hlavně o horské oblasti.

"Je to mravenčí práce. Věříme, že se počasí během dne umoudří, že popadalo to, co mělo popadat, a že většinu poruch opravíme během dnešního dne," uvedla mluvčí ČEZ. Nejklidněji je na Moravě, kde nejsou téměř žádné poruchy.