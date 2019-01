ČR pod náporem zimy: Kolaps dopravy, nefungují mobily, domácnosti bez elektřiny

Počasí potrápilo hlavně horské oblasti v Čechách. Nejvýše položené město republiky, Boží Dar v Krušných horách, už od začátku roku bojuje s přívaly sněhu. Od pátku je tam vyhlášen kalamitní stav. Silnice I/25 je ve směru na Boží Dar uzavřena již od jáchymovské radnice, nesjízdný je i hraniční přechod Oberwiesenthal a směr na Vejprty. Do města není ani autobusové spojení a nefungují tam dva ze tří mobilních operátorů, T-Mobile a O2.

Kvůli kalamitě v Krušných horách zasedne dnes ve 13:00 krizový štáb Karlovarského kraje. Hasiči do hor nyní kvůli ohrožení vlastní bezpečnosti padajícími stromy nevyjíždějí. Spadlé stromy ze silnic odstraní až po zlepšení počasí, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Hasiči teď budou v Krušnohoří zasahovat jen v případě ohrožení života a majetku.

V okolí Božího Daru také platí zákaz vstupu do lesů a skiareály avizovaly, že dnes budou kvůli výstraze meteorologů před silným větrem mimo provoz. Silničáři vyzývají turisty, aby do horských oblastí Karlovarského kraje nejezdili. Důvodem je právě velmi silný vítr.

Aktuální stav na Božím Daru: pic.twitter.com/I7By1dqwsg — Policie ČR (@PolicieCZ) 14. ledna 2019

V Libereckém kraji také padající stromy komplikovaly dopravu i dodávky elektřiny. Hasiči kvůli nim v noci vyjížděli nejčastěji na Semilsku a Jablonecku. Ráno kvůli větru nejezdily vlaky mezi Desnou a Tanvaldem, trať se podařilo před 06:00 zprovoznit. V Jablonci nad Nisou platil od čtvrtka kvůli sněhu kalamitní stav, k dnešním 09:00 byl ale odvolán. Podle radnice je město již kompletně průjezdné, ale přetrvávají problémy s údržbou sídlišť. Kvůli popadaným stromům je od noci uzavřena silnice druhé třídy z Černého Dolu do Janských lázní v Krkonoších.

V západních Čechách u České Kubice na Domažlicku najel ráno nedaleko hranic s Německem mezinárodní rychlík do spadlého stromu. Ve vlaku jelo sedm cestujících a strojvedoucí, nikdo se nezranil. Doprava na trati byla na více než dvě hodiny přerušena. Kvůli stromům na trati byl zastaven provoz i mezi Nejdkem a Potůčky na Karlovarsku. Obnovení provozu se podle Správy železniční dopravní cesty předpokládá nejdříve v úterý v poledne.

Rovněž na východě Čech dělalo počasí problémy. Kvůli padajícím stromům je uzavřena silnice I/11 přes Suchý Vrch na Orlickoústecku. Kvůli většímu množství popadaných stromů je uzavřena i silnice na Mnich na Pelhřimovsku. Silnice I/37 u Ostrova nad Oslavou na Žďársku je neprůjezdná kvůli náledí a uvízlému kamionu a nehoda tří aut zastavila provoz i na silnici I/38 u Dlouhé Brtnice na Jihlavsku.

V noci na dnešek se kvůli větru opět zvýšil počet odběrných míst bez elektřiny. V neděli kvůli pádům stromů pod náporem sněhu nejprve vystoupal počet míst bez proudu na 18.000. Během dne se dařilo energetikům poruchy odstraňovat, takže po 23:00 bylo míst bez elektřiny kolem 3000. Přes noc ale počet míst bez proudu stoupl na 15.000. Poruch na vedení vysokého napětí bylo ráno kolem tří desítek, hlavně na severu a západě Čech, řekla ČTK mluvčí energetické skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Stovky poruch také zaznamenala energetická firma E.ON v jižních Čechách.

"Při nedělní oblevě mrholilo do napadaného sněhu, který ztěžkl, a co se udrželo, teď shodil vítr," popsala příčiny pádů stromů Holingerová. "Věříme, že se počasí během dne umoudří, že popadalo to, co mělo popadat, a že většinu poruch opravíme dnes," řekla. Problémy mají kvůli počasí i mobilní operátoři. Potíže s výpadky jsou zejména v Krkonoších a Krušných horách.

Nejvíce dnes ráno podle meteorologů foukalo na Sněžce. V poryvech tam dosáhl vítr až 130 kilometrů za hodinu. V nížinách naměřili nejsilnější vítr v Dukovanech a Náměšti nad Oslavou na Vysočině, a to shodně téměř 94 kilometrů za hodinu. Vítr na většině území Česka zřejmě do večera zeslábne. Na východě Čech a Českomoravské vrchovině ale bude podle ústavu silný vítr i v úterý.