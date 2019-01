Nadvláda homosexuálů? Výroky Piťhy o Istanbulské úmluvě nejsou trestný čin, řekl žalobce

Oddlužení 2019: Co vše se změní pro dlužníka v osobním bankrotu?

Český parlament by měl v brzké době rozhodovat o ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tedy takzvané Istanbulské úmluvy. V roce 2016 už ji podepsala vláda. Dokument vyvolává v Česku vlnu emocí. Podle kritiků není potřeba a postavil by muže a ženy proti sobě, podle zastánců by naopak zdůraznil nepřijatelnost násilí a ukotvil poskytnutí pomoci obětem i pachatelům.

Osmdesátiletý Piťha se ve svém svatováclavském kázání loni v září proti přijetí úmluvy důrazně postavil. Podle něj by v Česku vedla k přijetí "dokonale zvrácených zákonů" proti tradiční rodině. Věřícím mimo jiné řekl, že jejich rodiny za názor, že muž a žena nejsou totéž, budou roztrženy, vezmou jim děti, za jakýkoliv nesouhlas bude deportace do "pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru", homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, děti si budou moci zvolit pohlaví a rodiče jim ani nebudou moci dát jméno. ČŽL na kněze podala trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy.

"Česká ženská lobby považuje za podstatné potvrzení státního zástupce, že se kázání neopírá o fakta a jde o záměrnou dezinterpretaci mezinárodního lidskoprávního dokumentu," sdělila lobby ČTK. Dodala, že žádost o přezkoumání rozhodnutí podávat nebude.

V dnešním prohlášení lobby citovala ze stanoviska státního zástupce. Podle něj Piťhův projev byl kritikou, i když věcně nesprávnou, a nedá se vyloučit, "že se jednalo o záměrné zveličení dovedené až ad absurdum s cílem vyburcovat kritiky, a dosáhnout tak odmítnutí ratifikace". Zástupce uvedl, že Piťhova tvrzení nemají v textu žádný podklad a jsou dezinterpretací.

"Naše rozhodnutí podat trestní oznámení považujeme za správné. V demokratické společnosti, ve které stále žijeme, je nezbytné vymezovat se proti záměrným lžím, nepravdám a manipulacím," uvedla předsedkyně ČŽL Eliška Kodyšová.

Piťhu po jeho kázání podpořil před časem kardinál Dominik Duka. Už dřív uvedl, že se na odmítavém stanovisku biskupů k úmluvě nic nemění. Proti Piťhovu kázání se postavil třeba katolický kněz Tomáš Halík. Dostal pak od Duky napomenutí. Prezident Miloš Zeman řekl, že uvažuje o tom, že by Piťhovi za odvahu udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka.