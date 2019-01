Kauza Rath: Začal soud v druhé větvi, exhejtman pronesl ostrá slova

Bývalý hejtman také znovu upozornil na to, že se případ dostává k soudu až sedm let po pořízení odposlechů. "Za to by se měl někdo zodpovídat," prohlásil. K soudu si Rath přinesl transparent s obrázkem hlemýždě a nápisem prokurátor.

K soudu dorazila ústřední trojice celé kauzy - Rath a bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová se svým manželem Petrem Kottem. Přišli také někdejší ředitel středočeské záchranné služby Martin Houdek, generální ředitel společnosti Metrostav Pavel Pilát a jeho podřízený Jiří Anděl. Omluvili se manažer zdravotnické firmy Puro-Klima Martin Jireš, šéf firmy Konstruktiva Branko Pavel Drážďanský a podnikatelka Lucie Novanská.

U soudu je i zástupce Středočeského kraje Petr Kohout. Kraj se k jednání připojil s náhradou škody. Podle současného vedení vznikla hejtmanství v souvislosti se zakázkou na rekonstrukci hostivického gymnázia škoda tři miliony korun. K samostatnému projednání vyloučila soudkyně Iva Říhová případ společnosti ML Compet, kterou vedla Novanská a která pro zadavatele pořádala některé tendry. Zástupci ostatních firem se buď dostavili, nebo omluvili.

Rath a Kottovi si podle obžaloby domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi však 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

Za přijetí úplatku je v druhé větvi kauzy obžalován ještě Houdek, který podle státního zástupce Jiřího Pražáka dostal 740.000 korun od vítěze tendru na dodání 48 sanitních vozů. Obžalobě z podplácení pak čelí Pilát, Jireš a Drážďanský. Anděl pak podle žalobce upravoval zadání veřejných zakázek a Novanská, která spolupracovala s Kottovou, machinace s tendry umožňovala.

Z firem stojí u soudu Aveza, ML Compet, Metrostav, Konstruktiva Branko, Puro-Klima, Hospimed, Jipe a Tenton. V případě společností se soud vrátí i k zakázkám už projednávaným při první části kauzy. Obžaloba se týká například i rekonstrukce zámku Buštěhrad či gymnázia Hostivice.

Rath byl v první části korupční kauzy středočeským krajským soudem nepravomocně odsouzen na 8,5 roku vězení.