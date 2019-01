Surově vraždil ve večerce, pak se vydával za oběť. Soud muži potvrdil přísný trest

"Trest je zcela přiměřený," uvedl předseda trestního senátu Martin Zelenka. Způsob spáchání trestného činu se podle soudce blíží "zvlášť surovému". Připomněl také, že Matouš byl v minulosti několikrát trestán.

Odvolací soud dnes původní rozsudek změnil ve výroku o náhradě škody. Původně měl Matouš manželovi zavražděné zaplatit dva miliony korun, podle nyní pravomocného verdiktu má zaplatit 750.000 korun. Se zbytkem nároku ho soud odkázal na civilní řízení.

"Jeho (Matoušovy) poměry jsou naprosto mizivé (...), povinnost něco uhradit by zůstala pouze útržkem papíru," vysvětlil soudce jeden z důvodů, proč částku snížil. Matouše ale na rozdíl od krajského soudu poslal odvolací senát do přísnějšího typu věznice.

Podle obžaloby muž vběhl do prodejny potravin v Dopravní ulici loni 5. ledna ráno. Oběhl pult, několikrát drobnou ženu udeřil pěstí a poté z pultu sebral nůž a začal do ní bodat. Při jednom z úderů se nůž zlomil a čepel uvízla v krku oběti, Matouš ale vzal další nůž a v útoku pokračoval. Prodavačku odtáhl do skladu, kde oba upadli na zem, podle spisu ji i nadále bodal. Poté ji ještě udeřil dvěma lahvemi od piva do hlavy.

Obžalovaný se nejprve snažil vystupovat jako svědek. Událost nahlásil a se středně těžkým bodným zraněním byl převezen do liberecké nemocnice, kde podstoupil operaci. Původně tvrdil, že vietnamskou prodavačku napadl nožem neznámý útočník, a když se ji snažil bránit, tak napadl i jeho. Útok na prodavačku ale zachytily kamery v prodejně.

Matouš se v minulosti hájil tím, že útok neplánoval, zazmatkoval prý ve chvíli, kdy žena začala křičet. Dnešního jednání se nezúčastnil. Na policii uvedl, že chtěl prodavačku nožem postrašit nebo bodnout do místa, kde jí moc neublíží. Šest ze 14 ran, které devětačtyřicetileté ženě zasadil, ale směřovaly na krk napadené.

Uložený trest je souhrnný, obžalovaného už dříve potrestal okresní soud osmi měsíci vězení za neplacení výživného.