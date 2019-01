Žena se nepřiznala k vraždě dítěte. Po porodu nekřičelo, hájí se u soudu

Žena ve vysokém stupni těhotenství přespávala náhodně u různých kamarádek poté, co ji její poslední partner loni v lednu vyhodil z domova kvůli údajné krádeži peněz. To, že je v jiném stavu, netušil. Družka mu totiž tvrdila, že kvůli rakovině dělohy už další potomky mít nemůže.

Dítě žena přivedla na svět tajně a bez asistence v noci ze 4. na 5. března 2018 v bytě v ulici Drimlova. V té době tam spaly dvě další spolubydlící, které o porodu nevěděly a až zpětně našly na podlaze pokoje krev. Jedna si pak následně vybavila, že ji vzbudil dětský pláč, není si ale úplně jistá, zda to bylo právě v inkriminovanou noc.

"Ano, porodila jsem, ale průběh porodu si nepamatuju a nevím, co se stalo. Bylo to strašně rychlé," uvedla dnes obžalovaná u pražského městského soudu. "Vedle postele ležela taška. Tělíčko jsem do ní asi nejspíš dala já, nevím. Chtěla jsem ji odnést z bytu, ale ve výtahu jsem špatně zmáčkla knoflík a místo do přízemí jsem sjela až do suterénu. Slyšela jsem kroky a zpanikařila jsem, takže jsem tašku nechala ležet u hydrantu," popsala.

Poté se vrátila do bytu, uklidila po sobě a odešla. Kamarádka, se kterou se krátce poté setkala v baru, vypověděla, že na ženě nepozorovala plačtivost nebo psychické problémy. Všimla si na ní fyzických změn, žena však na přímý dotaz popřela těhotenství a tvrdila, že bere léky, které ji zavodňují.

V době těhotenství žena nechodila k lékaři, ani nepodnikla žádné kroky k tomu, aby o dítě po jeho narození buď pečovala sama, nebo ho předala k adopci či anonymně umístila do babyboxu nebo nemocnice. "Oddalovala jsem vyhledání lékaře a chtěla jsem to utajit před okolím. Bylo to neplánované těhotenství z jedné noci. Měla jsem strach, že by mě okolí přemlouvalo, abych si dítě nechala," řekla.

V minulosti porodila dvě jiné děti, přičemž o staršího syna se stará jeho otec a dceru dala hned po porodu k adopci. Tvrdí, že stejně chtěla naložit i s posledním dítětem, prý to ale "nestihla". "Nemohla bych mu zajistit takové zázemí, jaké by si zasloužilo," podotkla.

Žena má základní vzdělání, ze zahradnického učiliště ji podle jejích slov vyhodili kvůli záškoláctví. V minulosti byla jednou trestaná, a to za neoprávněné držení platební karty. Živila se brigádami, především ve fastfoodu. V současné době je ve vazbě.