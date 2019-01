Bomba v Pardubicích! Relikt druhé světové války připraví o střechu nad hlavou tisíce lidí

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Pokud by v zemi skutečně byla nevybuchlá munice, muselo by být okolí nálezu v okruhu jednoho kilometru evakuováno a munice deaktivována a odvezena," uvedla tisková mluvčí magistrátu Nataša Hradní.

Radnice i policie jsou připraveny okamžitě a všemi dostupnými prostředky, jako jsou pouliční rozhlas, web města, policie, sociální sítě i média informovat obyvatele v okolí místa nálezu a požádat je o součinnost při nutné evakuaci. S největší pravděpodobností by se uskutečnila v sobotu 19. ledna v brzkých ranních hodinách. Pokud bude muset nastat evakuace, veřejnost se tuto informaci dozví nejpozději v pátek 18. ledna ve 14:00 na webech www.policie.cz, www.pardubice.eu, na facebooku a twitteru policie a města a také ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice.

Obyvatelé dotčeného území budou mít čas se na evakuaci připravit a naplánovat si například víkendový odjezd z Pardubic. Evakuace by se týkala zhruba 3100 obyvatel žijících v okruhu jednoho kilometru od místa nálezu. Pro ty, kteří nemohou, nebo nechtějí opustit Pardubice, by bylo zřízeno na pardubickém zimním stadionu evakuační středisko. "Jsme připraveni zajistit převoz lidí do evakuačního střediska a následně i zpět domů vozy MHD označenými nápisem Evakuace. Na akci jsou připraveny jednotky požární ochrany, Policie České republiky a Městská policie Pardubice," uvedl vedoucí oddělení krizového řízení pardubického magistrátu Jiří Kyncl.

Podobné varování radnice vyslala obyvatelům před několika lety kvůli možným nálezům pum při sanačních a později stavebních pracích u rafinerie Paramo. Tehdy hrozilo, že by muselo být evakuováno až 10.000 lidí ze Svítkova, z Dukly a Polabin. Žádná letecká bomba se tehdy nenašla.

Pardubice byly za druhé světové války cílem několika náletů spojeneckých bombardérů. O přesném průběhu náletů v Pardubicích panují jen dohady. Desítky bomb, které mířily na strategické cíle, jako byla průmyslová výroba, zřejmě nevybuchly a skončily hluboko v podzemí.