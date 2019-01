S blížícím se brexitem roste počet Britů v ČR, žije jich zde přes 7 tisíc

"Většinou se jedná o lidi vysoce kvalifikované, kteří působí na vedoucích postech. Skutečně nikdo nemá zájem na tom, aby museli ze dne na den skončit. Umím si představit, že by to spoustu firem nepěkně postihlo," uvedla Maláčová. Podle ní je možné na "katastrofické scénáře" zapomenout i v případě tvrdého brexitu. Vláda už schválila, že Britové můžou v Česku zůstat za stejných podmínek jako dosud i bez dohody, a to do konce příštího roku. Dál mohou pracovat a oni i jejich rodinní příslušníci mohou mít veřejné zdravotní pojištění. Nic se zatím nemá měnit ani pro 40.000 Čechů a Češek, kteří žijí v Británii, podotkla Maláčová.

Euroobčanům stačí k pobytu v Česku občanský průkaz či pas. Pokud chtějí zůstat déle než 30 dní, mají zajít na cizineckou policii a splnit ohlašovací povinnost. Při delším pobytu si pak mohou požádat o přechodné či trvalé povolení. Záleží ale jen na nich, jestli to udělají.

Zatímco občané EU mají v Česku stejné postavení jako domácí, cizinci ze zemí mimo společenství potřebují různá povolení. Nemohou se volně ucházet o práci. Veřejné zdravotní pojištění mohou mít jen za určitých podmínek, jinak se musí pojistit u komerčních pojišťoven. Ty pak hradí pouze vybranou péči. Také sociální pomoc a podporu dostanou lidé z takzvaných třetích zemí pouze za určitých okolností.

Úřady evidovaly v Česku na konci loňského roku 7093 lidí z Británie - 5467 mužů a 1626 žen. Trvale v ČR žilo 1844 Britů a 347 Britek. Víc než polovina všech britských občanů v ČR byla v Praze.

Britů, kteří se rozhodli v ČR zůstat, každoročně přibývá. V roce 2007 mělo povolení k trvalému pobytu 1201 lidí, na konci loňska téměř jednou tolik. Trvalý pobyt se uděluje po pěti letech života v Česku. Členové rodin Britů, pokud jsou to také euroobčané, pak trvalý pobyt dostávali už po dvou letech. Povolení k přechodnému pobytu je možné získat, pokud je člověk v Česku déle než tři měsíce.

Cizinci ze zemí mimo unii často potřebují k pobytu v ČR víza, ta bývají na tři měsíce. Poté mohou požádat o povolení k dlouhodobému pobytu. V určitých případech ho mohou získat rovnou, a to kvůli studiu, vědeckému výzkumu či sloučení rodiny. Po příjezdu do ČR se lidé do tří dnů musí hlásit cizinecké policii. O povolení k trvalému pobytu mohou také žádat po pěti letech života v ČR, musí ale složit zkoušku z češtiny, mít dost peněz na živobytí a také bydlení.