Počet požárů v lednu je zatím nízký, o to tragičtější jsou následky: Osm mrtvých

Při požárech v první polovině ledna v Česku zemřelo osm lidí, což odpovídá loňskému průměru počtu obětí za celý měsíc. Co do počtu požárů bylo přitom prvních 15 lednových dnů podprůměrných, většina tragických požárů se stala v obytných domech. ČTK to dnes sdělila mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.