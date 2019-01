Tiché uctění Palacha: Na akci v Praze přišly stovky lidí, svíčky hoří v Brně i Liberci

Co to kecáte? Luděk Sobota promluvil o nadávkách, které si vyslechl kvůli vyznamenání od Zemana

V 18:00 přišly na shromáždění k místu, kde se Palach přesně před 50 lety zapálil, aby vyburcoval spoluobčany z letargie po srpnové okupaci, několik stovek lidí. Další se přidávají. V 18:45 se průvodem se svíčkami vydají na Staroměstské náměstí.

V úvodu akce, kterou spolupořádá společnost Mene Tekel, zazněla československá hymna. Lidé si přinesli vlajky České republiky a Evropské unie. Někteří drží v rukou svíčky a louče. Předseda pořádajícího spolku Mikuláš Minář uvedl, že Palachův čin promlouvá k lidem i dnes. "Proto jsme se rozhodli omezit projevy na řeč symbolů, řeč světla, řeč ticha a řeč květin," uvedl. Vyzval také k minutě ticha za Palacha i další "lidské pochodně". Doufá v to, že se tak krajní čin už nebude muset opakovat.

Historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek poté shrnul historii Placha a jeho následovníků.

Spolek Milion chvilek vznikl předloni po sněmovních volbách. Premiéra Babiše vyzval k tomu, aby plnil předvolební sliby občanům, zejména to, že bude podporovat a rozvíjet demokracii v ČR. Protože podle spolku své sliby nemyslel vážně, přišli jeho členové loni v únoru s kampaní Milion chvilek pro demokracii. Za sto dní chtěli získat milion podpisů od lidí, kteří si myslí, že má Babiš odstoupit z čela vlády. Petici podepsalo víc než 330.000 lidí.

Iniciativa loni uspořádala několik protestů. Naposled se příznivci spolku sešli na Staroměstském náměstí 23. listopadu, aby podpořili pokus opozice o vyslovení nedůvěry. Vláda tehdy hlasování přežila.

Vzpomínalo se v Brně i Liberci

Spolek společné Brno uspořádal u morového sloupu na náměstí Svobody akci Světlo pro Jana Palacha, průběžně se zde zastavily desítky až stovky lidí, mnozí z nich zapálili svíčku. U paty sloupu je i několik fotografií zemřelého studenta historie a politické ekonomie, jehož život skončil v pouhých 20 letech.

Palachovu památku lidé uctili na stejném místě v mnohem větší míře i koncem ledna před 50 lety, když chtěl vyburcovat národ z letargie a pasivity. Květiny, věnce a svíčky pokryly sloup tehdy nejen na zemi kolem dokola, ale lidé s nimi vylezli na samotný sloup a jeho zhruba tři metry vysokou podstavu. Před 50 lety dokázala Palachova oběť národ spojit proti okupantům, avšak už v srpnu při prvním výročí okupace v roce 1969 represivní složky zasáhly proti těm, kteří narušovali svým hlasem počínající normalizaci.

Palacha si dnes u radnice v Liberci připomněly desítky lidí. Lidé zapalovali svíčky a pokládali květiny k památníku obětí srpnové okupace 1968. K symbolickému tankovému pásu se jmény tehdejších devíti obětí přibyl dnes portrét studenta Jana Palacha. Od památníku pak průvod lidí se svíčkami v rukou vyrazil symbolicky přes Palachovu ulici k Památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici.

"Už v Mělníku, když chodil do gymnázia, upozornil na sebe Palach svým nekompromisním postojem. Ale není pravda že byl fanatik, není pravda, že byl naivka. Byl si vědom nepředstavitelné fyzické bolesti, byl si vědom bolesti své matky, tím je jeho oběť obdivuhodnější," řekl na shromáždění někdejší poradce prezidenta Václava Havla, filozof, bývalý univerzitní pedagog a čestný občan Liberce Jan Šolc. Upozornil také, že svoboda vydobytá i Palachovou obětí, není navždy, nepřiloží-li k jejímu udržení ruku každý člověk.

"Je to přesně 50 let, co se Jan Palach obětoval. Jeho oběť přišla v časech, které se stávaly těžšími a těžšími. Nad Československou republikou se zvolna stahoval černý mrak normalizace. Těžké časy trvaly dlouhých 20 let. Když se konečně režim zhroutil, zdálo se, že bude vše v pořádku. Alespoň tak se to donedávna zdálo. Jenže se ukazuje, že těžké časy se do naší země vrací. Prosím vás, buďme stateční jako Jan Palach, nesmíme se bát," vyzval přítomné student filozofie Vojtěch Miler, jen o rok starší než byl v době své smrti Palach.