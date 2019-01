Byl ozbrojenec z příbramské banky nepříčetný? Policie povolala znalce

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"V dané věci byl přibrán znalec ke zkoumání psychického stavu pachatele. V návaznosti na výsledky tohoto posudku bude ve věci rozhodnuto. Zatím nemůžeme předjímat časový horizont rozhodnutí policejního orgánu, ale samozřejmě, až bude některé informace možné poskytnout, tak veřejnost seznámíme," uvedl Krejčí.

Pachatel přepadl příbramskou pobočku Unicredit Bank. Při vstupu do budovy vystřelil do stropu. V budově držel devět rukojmí - dva zaměstnance banky a sedm klientů; jednoho zákazníka propustil ještě před příjezdem zásahové jednotky. Po necelých třech hodinách do banky vnikli příslušníci Útvaru rychlého nasazení (URNA) a muže zadrželi. Rukojmí byli v pořádku, nikdo nebyl zraněn.

Obviněný podle dřívějších informací policie akci podnikl, protože chtěl podat trestní oznámení prostřednictvím médií. Banku si údajně vybral náhodně. Soud ho poslal do vazby, aby se nemohl vyhýbat trestnímu řízení ani trestnou činnost opakovat.