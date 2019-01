Čech použije za 365 dní téměř 150 tašek. Tuzemští vědci určili, která z nich je nejlepší

Běžná česká rodina si ze supermarketů odnese každý týden přes 11 kilogramů zboží, za celý rok to dělá úctyhodných 500 kilogramů. Pokud by rodinní příslušníci používali jednorázové plastové tašky, spotřebovali by jich za dvanáct měsíců 143.

Výzkumníci však jejich použití nedoporučují, protože tašky na jedno použití unesou velice málo. Jejich nosnost se pohybuje zhruba kolem 4 kilogramů. Jen za týden bychom si tak u kasy pořídili minimálně tři takové tašky. Tašky z pevnějšího materiálu vydrží déle a unesou toho rozhodně mnohem víc.

Některé z nich podrobily výzkumu vědci z Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT. Z logiky věci zkoumaly především dopad jednotlivých tašek na životní prostředí, a to během celého jejich životního cyklu.

Studii si zadalo Ministerstvo životního prostředí, nejlépe si vedla textilní polyesterová taška. Ta se ocitla v konkurenci dvou druhů plastových tašek, papírové tašky a dvou tašek z bavlny (organické i umělé). Podle pravidel musela být každá z tašek používána pravidelně po dobu jednoho roku.

Zkoumání životního cyklu třeba překvapivě prokázalo, že bavlněná taška má vyšší environmentální dopady než polyesterová. To platí i v případě, že je vyrobena z organické bavlny. Mohou za to škody vzniklé ve fázi pěstování bavlny. Jde třeba o emise do ovzduší, vyšší spotřebu vody nebo vliv na ozonovou vrstvu.

I papírová taška by se polyesterové kolegyni vyrovnala až ve chvíli, kdy by její papírová vlákna prošla sedmi cykly recyklace. To je však momentálně technologicky nemožné. Ještě horší dopad na životní prostředí pak mají plastové tašky, překvapí, že bez ohledu na to, zda skončí na skládce nebo dojde k jejich dalšímu využití.

Každou tašku se však vyplatí použít víckrát. Snížíte tak dopady na životní prostředí a omezíte i vznik odpadů. Jednorázovou tašku je třeba využít do roztrhání, tašky z polyesteru zase nezapomínat doma.

Rozhodně každé vícenásobné použití tašky snižuje její dopady a omezuje vznik odpadů. Pokud si tedy už koupíte jednorázovou tašku, zkuste ji využít do roztrhání. A šikovné tašky z polyesteru nebo látky doma nezapomínejte a co nejméně ztrácejte.