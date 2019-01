Skauta z Palachova pohřbu vypátrali jeho následovníci. Co jim řekl ke slavné fotce?

„Šli jsme na ten pohřeb tak nějak automaticky, táta ani jinak nedal,“ říká pan Vladimír. Právě jeho otec ho ke skautu v klíčovém roce 1968 přivedl. Společně s bratrem chodili do vodního oddílu, který měl klubovnu nedaleko Novotného lávky.

Pohřeb Jana Palacha byl pro malého skauta hlubokým zážitkem, jeho vzpomínky působí dodnes velice živě. „Stáli jsme tam dlouhou dobu a najednou se smuteční průvod objevil zpoza rohu a šel směrem k nám. V jeho čele nesl nějaký student státní vlajku a já jako správný skaut musel pozdravit,“ popisuje pan Vladimír, proč je na slavné fotografii zachycen při pozdravu.

VÍTE PRVNÍ: Nalezli jsme malého skauta z fotografie z pohřbu Jana Palacha. Setkali jsme se s ním dnes ráno a rozhovor přineseme v nejbližších dnech. Další rozhovory si pan Vladimír nepřeje poskytovat. Děkujeme všem za pomoc s pátráním, byly vás tisíce! #skaut #palach50 pic.twitter.com/hhmd2tZG6O — #SKAUT (@czSKAUT) 16. ledna 2019

Pak prý zdravil ještě dlouhou dobu, protože průvod místem procházel velice dlouho. „Toho studenta s vlajkou vidím v podstatě před očima pořád, když vyšel zpoza toho rohu, bylo to pro mě něco monumentálního. Zbytek toho průvodu se mi ve vzpomínkách ztrácí,“ doplňuje dnes už postarší pán.

„Podstatu věci jsem tenkrát chápal, otřáslo to asi každým,“ konstatuje pan Vladimír. „Horší bylo, že to skutečně s tím národem tolik neudělalo. Život šel dál asi tak, jak ten Palach nechtěl,“ hodnotí období, které následovalo po Palachově smrti.

Až v roce 1989, kdy v lednu došlo k sérii demonstrací tzv. Palachova týdne, se ledy pohnuly. „Když nastoupil Husák, nikdo by žádné manifestace nedopustil. V roce 1989 to už bylo jednodušší, to jsme věděli, že nás ta Moskva de facto pustila, už jsme se tak nebáli,“ říká s odstupem třiceti let pan Vladimír.

Student Filozofické fakulty UK Jan Palach se zapálil 16. ledna 1969 v horní části Václavského náměstí. Učinil tak na protest proti potlačování svobod a kvůli pasivnímu přístupu občanů, které chtěl svou obětí vyburcovat. Svým zraněním podlehl o tři dny později. Jeho pohřeb se stal velkou manifestací proti pokračující okupaci země.