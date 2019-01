Nejen Praha je plná prázdných domů, vzkazují zástupci Kliniky. Co na to policie?

Včera opustilo střechu bývalé plicní kliniky v Jeseniově ulici na pražském Žižkově posledních pět „statečných“, kteří zde jako jediní zůstali i po zásahu exekutora v závěru minulého týdne. Aktivisté ze sociálního centra tak budovu, kterou obsadili v roce 2014, definitivně opustili.

Zástupci Kliniky jejich odchod potvrdili včera na sociální síti Twitter, nezapomněli přitom vyzdvihnout odvahu zbývající pětice. „Jsou nejodolnějšími člen-y/kami našeho kolektivu a jejich houževnatost se do příštích dní bude hodit,“ napsali tam.

Povolali jsme zpoza komína Kliniky naše střešní přátele. Jsou nejodolnějšími člen-y/kami našeho kolektivu a jejich houževnatost se do příštích dní bude hodit. Klinika Klinikou nekončí a nejen Praha je plná prázdných domů. Pro nás všechny, kteří věříme, že jiný svět je možný.✊ pic.twitter.com/tjjqNGg1Di — Klinika (@centrum_klinika) 17. ledna 2019

V náznacích se pohybovali i v dalších řádcích vyjádření. „Klinika klinikou nekončí a nejen Praha je plná prázdných domů. Pro nás všechny, kteří věříme, že jiný svět je možný,“ vzkázali zástupci Kliniky. Opět tak vzrostly spekulace, že by se aktivisté mohli pokusit o obsazení jiné budovy.

Ještě ve středu přitom zástupci Kliniky požadovali po Správě železniční a dopravní cesty, která je vlastníkem budovy, její navrácení do rukou aktivistů. Navštívili kvůli tomu sídlo SŽDC v Dlážděné ulici, kde na happeningu přednesli své požadavky řediteli Jiřímu Svobodovi. Navíc po něm žádali omluvu za lži, které prý vypustil do médií.

„Za prvé: principál vašeho cirkusového uskupení se veřejně omluví za lži, které on i jeho mluvčí vypustili do mediálního prostoru. Za druhé: navrácení budovy bývalé plicní kliniky v Jeseniově ulici zpátky do rukou našeho kolektivu, kam patří. Ne snad z pohledu byrokracie, ale z historií prověřeného přesvědčení, že posouvat hranice toho, co je možné, je možné,“ stálo v prohlášení Kliniky.

Proděkan Filozofické fakulty UK Jan Sládek na Twitteru upozornil, že policie se prý na chystanou akci připravuje. „Policie obvolává majitele zanedbaných domů. Radí je zajistit před squattery,“ napsal na sociální síti.

Policie obvolává majitele zanedbaných domů. Radí je zajistit před squattery.

Nebylo by prostě lepší se o ty domy začít starat tak, aby byly přínosem obci a ne ostudou?#Klinika #squatting #Praha — Jan Sládek (@jansladek) 17. ledna 2019

Autonomní sociální centrum Klinika je nadále tématem i pro politické činitele. „Co se děje kolem Kliniky, to je neuvěřitelné. Proč nikdo neřekne, že jsou to výroky, které bychom si po pádu komunismu vůbec nedovedli představit,“ řekl v rozhovoru pro MF Dnes bývalý prezident Václav Klaus.

Mluvčí jeho nástupce na Pražském hradě Jiří Ovčáček zase věnoval aktivistům jeden ze svých dnešních tweetů. „Levicově extremistický anarchismus + nová levice + post-disidentské struktury + liberálně-levicový mainstream = Klinika,“ vzkázal přes sociální síť.