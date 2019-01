Gang cizinců znásilnil v Praze turistku, soud vynesl tresty

Podle dřívějších informací policie se turistka s jedním z mužů z Alžírska seznámila loni v noci z 1. na 2. dubna letošního roku v baru. Domluvili se, že půjdou k němu na pokoj, muž ale následně přivedl své kamarády. Poté ženu údajně společně znásilnili. Mužům hrozí až desetileté vězení.

Na 2,5 roku do vězení poslal soud tři muže, Tajíba Banjittúa, Muhammada Názim Binkritlího, jehož případ byl projednáván zvlášť, a Muhammada Habíb Úld Ajsu, který byl odsouzen i za přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. O půl roku kratší trest uložil soud Zakaríjovi Úld Ajsovi a Muhammadu Hádí Mabrikovi. Tresty by měli muži ve věku od 20 do 24 let podle Hájkové odpykat ve věznici s ostrahou.

Cizinci byli také podle verdiktu vyhoštěni na pět nebo deset let. Poslední z obžalovaných, Muhammad Nádir Hammádí, byl soudem zatím nepravomocně osvobozen.