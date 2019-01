Do babyboxu v Pelhřimově odložili 1,5letého chlapce

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

V tiskové zprávě to uvedl Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů. Malý Karel je 181. dítětem odloženým do babyboxu v ČR za 13 let jejich existence.

"Je zcela zdravý, jenom jej teď sestřičky zahřívají, protože byl trochu podchlazený, měl 35, 5 stupně,“ napsal Hessovi v textové zprávě přes mobilní telefon primář dětského oddělení Stanislav Houštěk. Babybox pelhřimovské nemocnice byl zřízen 21. 12. 2007 a dosud se v něm žádné dítě neocitlo.

První babybox v zemi začal fungovat v roce 2005, je to v podstatě novorozenecký inkubátor. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání a ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní zdravotnický personál. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. V Česku nyní funguje 76 těchto schránek. Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.