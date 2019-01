Úchvatná podívaná: Krvavý Měsíc sledovaly na hvězdárnách stovky Čechů

Měsíc během zatmění nad západním obzorem z oblohy nezmizel, měl červenohnědý nádech. "Patřilo to mezi tmavší zatmění, světlejší bývají naoranžovělá," řekl ČTK Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Nynější zatmění by sice nemuselo být tak tmavé, protože Měsíc neprocházel úplně středem zemského stínu, vliv ale mělo zaprášení zemské atmosféry, nedávno byly sopečné erupce, doplnil. Platí, že čím je atmosféra Země průzračnější, tím víc propustí slunečních paprsků a Měsíc je při pohledu ze Země "čistší".

INCREDIBLE view of tonight's super blood red eclipse full wolf moon during totality! Thanks to Louis Mapp for sharing! #LunarEclipse pic.twitter.com/05ths21xQK