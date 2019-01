V Brně vymysleli revoluční věc. Zaplatí distributoři aplikaci, která vybízí k nižší spotřebě elektřiny?

„První rok jsem se učila česky. Pak jsem se přihlásila na angličtinu v elektrotechnice a informatice na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií,“ popisuje Valerie Maksimovičová, která přijela do České republiky před 4 lety z Ruska, aby poznala jinou kulturu. Nakonec se začala zabývat otázkou spotřeby elektrické energie.

Téma energetiky se nakonec stalo nejen předmětem jejího vysokoškolského studia, ale také náplní soukromého času. „V rámci studia jsme měli různé elektrotechnické předměty. Jedním z nich byla Výroba a užití elektrické energie. Tehdy jsem si uvědomila, jak moc lidé plýtvají elektřinou a celkově se neohlíží na životní prostředí a zdroje,“ popisuje proces vzniku jejího nápadu.

Podle Maksimovičové je dnes starost o životní prostředí trochu klišé. „Lidé o tom hrozně mluví, ale upřímně mám pocit, že se o něj zatím moc nestaráme,“ říká ruská studentka. Proto prý důsledně přemýšlela, jak to změnit.

„Spojila jsem dvě věci. To, co mi vadí, tedy, jak se lidé k přírodě a zdrojům chovají, a to, co lidé dělají každý den. Což je využívání sociálních sítí a mobilních telefonů,“ konstatuje Maksimovičová. Právě tyto dvě věci spojila v mobilní aplikaci, která svými principy připomíná sociální síť.

Jedná se vlastně o energetickou obdobu Instagramu. Lidé budou mít vlastní profily, na nichž se bude v procentech zobrazovat jejich spotřeba. „Mohou mezi sebou soutěžit a sdílet, jak efektivně využívají energii,“ říká autorka aplikace. Data bude aplikace získávat z chytrých měřičů, na které musí do příštího roku přejít všechny domácnosti.

Spotřeba se kvůli jisté míře soukromí bude zobrazovat pouze v procentech, aby z ní nebylo možné vyčíst přesné chování uživatelů. Aplikace bude zároveň poskytovat tipy a triky, jak spotřebu snížit, třeba koupí úsporné žárovky. V sekci komentářů si navíc budou navzájem radit sami uživatelé.

Aplikace bude pro případné zájemce zdarma, autorka doufá, že peníze získá od distribučních společností, případně i z reklamy v sekci doporučení a tipů. Nyní bude probíhat testování aplikace a hledání financí pro její zprovoznění.

Zatímco loňská data ještě nejsou známa, předloni vzrostla spotřeba elektřiny v České republice o 1,9 procenta na 73,8 terawatthodiny (Twh). Jednalo se o nejvyšší hodnotu v historii měření, které probíhá od roku 1981.