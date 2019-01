ČT se vysmála Jaromíru Soukupovi: Nemá jen 11 pořadů, ale i 39 firem a obří dluhy

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Soukup minulý týden oznámil založení nového hnutí – Listu Jaromíra Soukupa. Logicky se na něj tedy zaměřila obrovská pozornost – a to nejen ze strany politiků, ale i médií. ČT si proto posvítila na jeho podnikatelské aktivity. Ukázalo se, že Soukupovy firmy mají jedno společné – většinou mají pořádně finanční problémy.

TV Barrandov uvádí nový pořad pic.twitter.com/JngqrfTs5R — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) 20. ledna 2019

„TV Barrandov uvádí nový pořad,“ napsala na sociálních sítích moderátorka pořadu ČT 168 hodin Nora Fridrichová ke grafice, na které je Soukup a pod ním nápis: „Dluhy Jaromíra Soukupa“. Právě tak by se podle jejích slov mohl jmenovat nový – v pořadí už dvanáctý – pořad majitele televize Barrandov.

ČT nejprve připomněla slova Soukupa o jeho vstupu do politiky. Podle svých slov by chtěl bránit národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. Podle politologa Daniela Kunštáta z institutu CEVRO by se dali i Soukup označit za oligarchu.

Soukup figuruje v 39 firmách, většinu z nich sám vlastní. Kromě majitele má většina firem ještě jeden stejný rys – dluhy. Ztrátový je třeba vydavatelský dům Empresa Media, kde se ztráta pohybuje kolem 37 milionů korun. Právě Empresa je přitom vlajkovou lodí pro samotného Soukupa, kterému dali peníze Číňané z firmy CEFC, a prostřednictvím časopisů moderátor propaguje sám sebe nebo útočí na nepřátele.

V nejhorší kondici je společnost Barrandov Televizní Studio, která provozuje TV Barrandov. Zde se dluhy pohybuje v astronomické výši 1,1 miliardy korun, zjistili novináři. Dluhy už prý převýšily hodnotu majetku společnosti, což je jednou z charakteristik společnosti v úpadku. Nejde přitom jen o úvěry, ale i o dluhy směrem k obchodním partnerům. Podle expertů tak v tomto případě může dokonce hrozit insolvence.

Příliš dobře si nevede ani Soukupova agentura Médea, která má závazky v hodnotě více než dvě miliardy korun. Ale tato společnost je podle ČT alespoň zisková. „Ve společnosti Médea jsou některé závazky v řádu stamilionů po splatnosti. A to docela dlouhou dobu,” vysvětlil děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Ladislav Mejzlík.

Jaromír Soukup 2. 1. 2018: "Tady na tomto místě vám mohu slíbit, že žádná kandidatura nikdy nebude".

Jaromír Soukup 1. 1. 2019: "Zakládám politické hnutí List Jaromíra Soukupa".

Je potřeba začít velkou lží, to na české voliče funguje, pak ochotně dávají své hlasy.#168hodin — Zdenek Kaplan (@zdenek_kaplan) 21. ledna 2019

ČT následně proti Soukupovi použila jeho vlastní slova. Připomněla jeho slova o tom, že kandidovat na žádný úřad nebude. Pole Kunštáta z CEVRO bude Soukup cílit na stejné skupiny jako Tomio Okamura a Andrej Babiš – takže to vypadá, že nás čeká pořádná rvačka o hlasy.