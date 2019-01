V kauze Hotelu Bohemia potrestáno sedm lidí. Soudce usadil drzého obžalovaného

Aktualizováno 13:56 — Autor: ČTK

Krajský soud v Hradci Králové dnes v případu machinací při modernizaci Hotelu Bohemia Chrudim potrestal sedm obžalovaných za pokus poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu podmíněnými tresty, dvěma firmám uložil finanční tresty ve 300.000 korun. Dalšího obžalovaného a jednu společnost obžaloby zprostil. V kauze figuruje osm lidí a tři firmy. Podle obžaloby jim hrozilo pět až deset let vězení, soud se ale rozhodoval v mírnější trestní sazbě od dvou do osmi let. Rozsudek není pravomocný.