Slídil roku? Nejvíce nominací v soutěži získal Facebook

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Piráti chtějí vítězit. Mají na to?

Facebook byl nominován mimo jiné za to, že podle zjištění listu The New York Times poskytl společnostem Netflix a Spotify přístup k obsahu konverzací, které mezi sebou vedou uživatelé v soukromém chatu pomocí nástroje Messenger.

Mezi další navržené patří internetový vyhledávač Google za shromažďování údajů o uživatelích, projekty elektronické evidence tržeb, elektronických receptů či lékových záznamů nebo sdružení Solus za sběr informací o úvěrech.

Soutěž každoročně upozorňuje na nejcitelnější zásahy do soukromí a na problematiku ochrany osobních údajů. Anticeny se vyhlašují ve čtyřech kategoriích (Úřední slídil, Firemní slídil, Dlouhodobý slídil a Výrok Velkého bratra). Novinkou posledních ročníků je pozitivní cena pro ty, kdo významně přispívají k ochraně soukromí.

Za rok 2017 získalo titul dlouhodobého slídila ministerstvo průmyslu. Zákon o elektronických komunikacích, který má v gesci, totiž obsahuje povinnost poskytovatelů služeb elektronických komunikací shromažďovat data a plošně je půl roku uchovávat pro potřeby policie a dalších orgánů.

Úředním slídilem se stal poslanec, lékař a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD) za novelu zákona o zdravotnických službách, která prošla jako přílepek k zákonu o elektronické identifikaci. Úřad vlády ovládl kategorii Výrok Velkého bratra za definici obsaženou v metodice ke sčítání Romů. Cenu pro Firemního slídila dostala Equa bank za vyžadování souhlasu klientů s poskytnutím tzv. TelcoScore sestaveného z dat telefonních operátorů.

Pozitivní cena za ochranu soukromí putovala k neziskové organizaci Open Whisper Systems, která vyvíjí aplikaci určenou pro šifrovanou mobilní komunikaci.

Ceny Big Brother Awards, nazvané podle postavy z románu George Orwella 1984, byly poprvé udělovány v Británii v roce 1998. V Česku byly předávány poprvé 28. října 2005 v Divadle Na Zábradlí a od té doby opakovaně každý rok.