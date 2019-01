Trest za brutální loupež a útok platí. Pachatel je nebezpečný, ignoruje zákony

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Danko podle soudu předloni v září spolu s tehdy sedmnáctiletým mladíkem vylákal podnapilého devětadvacetiletého muže z baru, protože ho chtěli okrást. Muže venku čtyři mladíci napadli, bili ho a kopali ho do hlavy, pak mu vzali batoh, ve kterém bylo přes 3000 korun, ukrajinské peníze, deštník, mobilní telefon a elektronická cigareta. Batoh později útočníci odhodili, a to včetně tří tisíc korun. Tělo oběti objevili svědci další den.

Danko po činu uprchl do Anglie. Na základě evropského zatýkacího rozkazu byl zadržen v Londýně loni v březnu a po měsíci byl převezen do Česka. Za loupež s následkem smrti mu hrozilo deset až 18 let vězení.

Dankův obhájce Petr Víška dnes v odvolání žádal, aby soud mladíkovi trest zmírnil. Připomněl, že muž žil před loupeží řádným životem a šlo o jeho první provinění. "Chtěl bych požádat, aby vrchní soud zvážil tyto polehčující okolnosti (...) a zvážil, zda by nebylo možné ukládat trest pod zákonnou trestní sazbu deseti roků," řekl Víška.

"Všechny okolnosti, které jsou uvedeny v odvolání obžalovaného, soud prvého stupně zhodnotil a vypořádal se s nimi," uvedla ale soudkyně zpravodajka Vanda Činková. Připomněla také, že napadení bylo velmi surové a oběť se mu prakticky nemohla bránit.

Ze čtyř útočníků byl jen Danko plnoletý. Dva mladistvé útočníky soudy už dřív pravomocně odsoudily, jednoho rovněž za loupež a druhého za výtržnictví a ublížení na zdraví. Prvnímu soud uložily tři roky vězení, podle rozsudku oběť srazil k zemi a nejméně jednou jí dupl na hlavu. Po odpykání trestu bude vyhoštěn na Slovensko, kde má družku a dvě děti.

Druhého potrestal soud desetiměsíční podmínkou s dvouletým odkladem. Podle Mladé fronty DNES, která o rozsudku informovala, mladík kopl už ležícího muže do ramene a pak utekl, jeho jednání tedy nelze posuzovat jako spolupachatelství z loupeže. Policie vyšetřovala i dalšího chlapce, ten ale nebyl trestně odpovědný, protože mu v době činu ještě nebylo 15 let. Jeho stíhání tak kriminalisté odložili.