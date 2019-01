Netolerantní Češi. Muslima v rodině by nechtěl téměř nikdo, na frak nám dávají i Slováci

Výpis důchodového účtu: Co vše by měl obsahovat? Chyba vás může stát statisíce

Více než čtvrtstoletí po rozpadu Československa se na oba národy zaměřila v nedávném výzkumu americká společnost Pew Research Center. Především její analytičku Kelsey Jo Starrovou zajímalo, kam se obě země od rozvodu posunuly.

Výzkum ukázal, že ačkoliv měli Češi a Slováci přes 70 let společný stát, minimálně v otázkách víry se výrazně liší a propast mezi nimi se nadále prohlubuje. Zatímco nadpoloviční většina Slováků, konkrétně 63 %, se hlásí ke katolické víře, sedm z deseti Čechů nepřísluší k žádné církvi. Starrová připomíná, že Češi jsou považováni za nejateističtější národ v Evropě.

Ve srovnání s výsledky výzkumu z roku 1991, tedy ještě v době společného státu, je navíc jasné, že víra je v České republice na ústupu. Tehdy se totiž ke katolické víře hlásil téměř každý druhý Čech, ke dnešnímu dni však počet věřících klesl na více než polovinu, přesně na 21 %.

Slováci jsou dlouhodobě více nábožensky založení. Každý třetí východní soused se denně modlí a alespoň jednou měsíčně navštíví bohoslužbu. Celá čtvrtina tamních občanů považuje víru za důležitou součást svého života. V Česku se k těmto třem věcem hlásí maximálně 10 % lidí.

Češi jsou rovněž méně tolerantním národem. Muslima v rodině by přijalo jen 12 % tuzemských obyvatel, na Slovensku by to prý nevadilo téměř polovině národa. Ohledně Židů takový rozdíl nepanuje, ač i v tomto ohledu jsou Slováci vstřícnější. V rodině by člověka tohoto vyznání přijal každý druhý Čech, zavrhl by jej naopak jen jeden ze tří Slováků.

V otázkách národnosti a kultury mají naopak Češi navrch. Příslušnost k národu na základě toho, že se tu narodili, má za důležitou 78 % Čechů, zatímco na Slovensku na tom záleží jen lehce nadpoloviční většině občanů. To značně koresponduje s výsledky jiného nedávného průzkumu, podle kterého se pětina Slováků v zahraničí již neplánuje vrátit do vlasti.

Starrová rovněž konstatuje, že Česi jsou méně sociálně konzervativní. Třeba v některých tématech, která úzce souvisí s vírou, jsou Češi naopak tolerantnější. Celých 84 % tuzemských občanů nemá problém s potraty, manželství osob stejného pohlaví nevadí 65 % Čechů. U východních sousedů jde o témata kontroverznější. Většina Slováků podporuje možnost potratu, svazky gayů a leseb však podporuje jen každý druhý.