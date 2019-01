Překvapení v pelhřimovském babyboxu: Odloženému chlapci jsou dva roky

— Autor: ČTK

Chlapci odloženému v pátek do babyboxu v Pelhřimově budou v únoru dva roky. Měl u sebe rukou napsaný lístek s datem narození. ČTK to řekl Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů. Jde tak zřejmě o nejstarší do babyboxu odložené dítě. U obdobně velkého chlapce odloženého v roce 2011 v Olomouci lékaři věk odhadli na 18 měsíců.