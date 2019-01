Lázeňská města ze sedmi evropských zemí společně žádají o zápis v UNESCO

O zapsání pod společnou hlavičkou Slavné lázně Evropy (The Great Spas of Europe) usiluje 11 evropských lázeňských měst, nejvíce zástupců mají ČR a Německo. Vedle Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní jsou na společném seznamu německá města Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen, belgické město Spa, francouzské Vichy, italské Montecatini Terme, rakouské město Baden u Vídně a City of Bath z Anglie.

Michal Urban, předseda mezinárodní pracovní skupiny, která připravovala vznik dokumentů, věří, že žádost má značnou šanci na úspěch. Nyní však bude města čekat nejvýznamnější etapa procesu, což bude vlastní posuzování žádosti ze strany UNESCO a její odborné organizace ICOMOS. "Zvládli jsme důležitý krok, ale hodně práce je ještě před námi," podotkl Urban.

Města musí nyní do konce dubna předložit konkrétnější manažerské plány, na podzim potom kandidátské lázně navštíví expertní a hodnotící delegace ICOMOS, odborné organizace UNESCO. O vlastním zápisu se pak bude hlasovat na přelomu června a července příštího roku na zasedání Výboru světového dědictví UNESCO. V ideálním případě tak Slavné lázně Evropy budou zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v polovině roku 2020.

Slavné lázně Evropy (The Great Spas of Europe) jsou podle předkladatelů dokladem fenoménu evropského lázeňství, které vzkvétalo zvláště od 18. století do třicátých let 20. století. Jakožto místa setkávání lidí z celé Evropy měly obrovský význam pro demokratizaci evropské společnosti.