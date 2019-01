Oddlužovací novela je vyvážená, myslí si věřitelé i insolvenční správci

"Oddlužovací novela dostála v průběhu svého projednávání celé řady úprav, které ve velké míře reflektovaly racionální názory odborné veřejnosti, a dospěla tak do relativně vyvážené výsledné podoby, kterou lze vnímat jako poměrně dobrý a přijatelný kompromis pro dlužníky i věřitele," sdělil dnes ČTK prezident ČAV Pavel Staněk.

Z pohledu věřitelů vnímá asociace jako nejzásadnější to, že nebyla přijata takzvaná nulová varianta, která by dlužníkům automaticky odpouštěla dluhy bez ohledu na jejich snahu a výši splacené částky. Za zbytečnou a nespravedlivou naopak považuje schválenou zkrácenou variantu oddlužení, kdy bude dlužník oddlužen již za tři roky, jestliže věřitelům splatí alespoň 60 procent dluhu. "Je zřejmé, že takový dlužník by byl v rámci pětiletého oddlužení věřitelům pravděpodobně bez problémů schopen splatit i celý dluh, a jeho odpuštění je tak zcela zbytečným krácením práv věřitelů," míní Staněk.

Za vyváženou považuje přijatou novelu také předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců Michal Žižlavský. "Protože myslí nejen na dlužníky, ale také na věřitele," podotkl. Přesto se podle něj cesta k oddlužení otevírá širokému okruhu lidí. Své dluhy budou moci řešit i ti, kdo na oddlužení podle současných pravidel nedosáhli.

Pro širší zmírnění podmínek pro oddlužení lidí, tedy pro senátní verzi novely, byli naopak zástupci organizací na pomoc lidem v tísni. Podle nich by přinesla sociálně spravedlivé řešení, kdy téměř žádný předlužený člověk nezůstane bez možnosti do oddlužení vstoupit. Míní, že senátní verze představuje spravedlivější řešení nejen pro dlužníky, ale i pro věřitele. Posílit by měla kontrolu a předejít by měla i nadměrnému zatížení soudů, uvedli zástupci organizací. Podpis pod společné prohlášení připojili před hlasování Sněmovny šéfové Člověka v tísni, Armády spásy, Charity ČR či Asociace občanských poraden.