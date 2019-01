Muž přiznal vraždu ve Vyškově. Bouchly ve mně saze, omlouval se u soudu

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Policie se vraždou ve Vyškově v Dědické ulici zabývala od ranních hodin 22. března. Podle státního zástupce obžalovaný Lukáš Humbrich šel ke staršímu muži na předem domluvenou schůzku, kde mu měl splatit dluh. Úmyslně ho ale napadl přineseným nožem s délkou čepele 14 centimetrů, uvádí obžaloba.

"Způsobil mu mnohačetná bodná a bodněřezná poranění zejména v oblasti trupu a krku, na která před administrativní budovou chvíli po útoku poškozený zemřel," uvedl státní zástupce.

Humbrich se ještě toho dne sám přihlásil na policii. K vraždě se dnes u soudu přiznal, poškozeným se omluvil. "Násilí je nejvyšší ubohost, které jsem se mohl dopustit, omlouvám se," řekl. Uvedl, že vyvine maximální úsilí, aby vyrovnal závazky a škodu za svůj čin. Popřel ale, že by čin plánoval.

Řekl, že se starším mužem se znal asi deset let, kvůli podnikání se dostal do několikamilionových dluhů, splácel exekuce. V létě 2017 si peníze na splácení půjčil od poškozeného, domluvili se na splátkách. Nedařilo se mu ale dluhy vyrovnávat. Poškozený mu podle něj vyhrožoval, podle obžalovaného se o své peníze bál. Ještě v roce 2017 k poškozenému nastoupil do zaměstnání, kvůli sporům jej ale po dohodě opustil.

V osudný den měl muži vrátit část peněz, na schůzku ale přišel bez nich. Když se poškozenému přiznal, že peníze nemá, muž mu prý znovu začal vyhrožovat. Humbrich řekl, že v tu chvíli v něm "bouchly saze" a staršího muže napadl nožem. "On kolem mě proběhl, viděl jsem, že jde ze dveří pryč. Když jsem vyběhl ven, tak ležel na chodníku. V té panice jsem ještě zavolal záchranku, ale pak jsem utekl," uvedl obžalovaný.

Kdy zazní rozsudek, není jasné, soud má termín hlavního líčení vypsán i na 24. ledna.