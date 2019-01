Chlapec (†14) se utopil v potrubí. Plavčík vinu nenese, potvrdil liberecký soud

Předseda odvolacího senátu František Boštík uvedl, že okresní soudprocesně i při hodnocení důkazů postupoval správně. "Nebylo zjištěno žádné pochybení," uvedl. Obžaloba vinila bývalého plavčíka z toho, že se nevěnoval dostatečně dění u vodní atrakce, což bylo v rozporu s jeho pracovní smlouvou.

"Ano, došlo k tomu v bazénu, kde plavčík má na starost sledování, bezpečnost osob, ale především se jedná o bezpečnost z hlediska, že tam nedochází k ohrožování lidí, kteří se tam pohybují, plavou," uvedl soudce. V tomto případě ale podle něj neměl možnost zaznamenat, co se děje. Chlapec zemřel 3. září 2016. Do sacího potrubí se dostal, když s kamarády násilně poškodil mřížku pod vodní hladinou v divoké řece. Ničili ji několik minut, když byla atrakce v klidu.

"Z důkazů vyplynulo, že hoši tam vytvořili jakýsi hlouček, který samozřejmě velmi ztížil pohled plavčíku na to jednání," uvedl Boštík. Připomněl i svědectví ženy, jež plavala kolem chlapců. "Zaznamenala, že hoši utvořili hlouček, ale neviděla, že by docházelo k poškození mříže," řekl soudce. Poškozené mřížky si všiml až syn svědkyně, který se tam potápěl. Ani přivolaného údržbáře ale nenapadlo, že by se úzkým otvorem mohl někdo protáhnout.

Samotný otvor krytý mřížkou pro plavce podle soudce nebezpečný nebyl. Kdyby chlapec do otvoru nevlezl, nic by se mu nestalo. "Jak vyplývá ze znaleckých posudků, sací síla samotného otvoru nebyla tak velká, aby vtáhla člověka, který by se v jeho blízkosti pohyboval. Čili pro plavce, kdo tam stál, nehrozilo prakticky žádné nebezpečí. To vzniklo až v okamžiku, kdy se utvořil podtlak, to znamená v okamžiku, kdy došlo k ucpání otvoru a podtlak potom vtáhl nešťastného hocha dovnitř," dodal Boštík.

Na smrt chlapce se přišlo až po několika hodinách. Atrakci nechali plavčíci uzavřít, když na dně našel jeden návštěvník uvolněné kachličky. V té době ale nikdo z nich netušil, že se něco stalo. Tři kamarádi mrtvého chlapce, kteří byli v bazénu s ním, nic neřekli a hledali ho sami. O pomoc plavčíky požádali zhruba po dvou hodinách s tím, že se jim ztratil kamarád a je někde v bazénu.

Byl to první takový případ v Liberci, nikdo jiný se předtím o odstranění mřížky nepokusil. "Atrakci jsme předtím 18 let provozovali a nebyl tam sebemenší problém. Je přitom velmi oblíbená, každý návštěvník se tam zkusí aspoň jednou otočit," řekl již dříve u okresního soudu provozovatel bazénu Jan Švec. Po neštěstí tam dal nainstalovat dvě kamery.