Rath dostane 12 tisíc za eskortování v poutech, potvrdil soud

— Autor: ČTK

Bývalý středočeský hejtman David Rath dostane 12.000 korun za to, že ho eskorta v závěru jeho vazby vodila k hlavnímu líčení v poutech. Dnes to pravomocně potvrdil pražský městský soud, který zamítl odvolání jak Ratha, tak i ministerstva spravedlnosti. Lékař požadoval celkem 30.000 korun. Podle názoru ministerstva by pro muže bylo dostatečným odškodněním konstatování, že stát porušil jeho práva.