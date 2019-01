Polili seniora slivovicí a škrtali zapalovačem. Soud potvrdil tresty za loupeže, jedna skončila vraždou

— Autor: ČTK

Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil vysoké tresty třem mužům, kteří mají na svědomí dvě loupežná přepadení seniorů na Blanensku a Brněnsku, z nichž jedno skončilo vraždou. Nejvyšší výjimečný trest 23 let dostal Michal Cvan, Simon Baier a Jozef Minár si mají ve vězení odpykat 18 let. Minár jako jediný za vraždu odsouzen nebyl, zodpovídá se pouze za loupež. Jde o tresty souhrnné. Případem se vrchní soud zabýval podruhé. Předloni trojici uložil sedm, devět a 11 let, část případu týkající se vraždy však vrátil na krajský soud.