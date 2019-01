Surová vražda ve Vyškově: Znalec napočítal 22 bodných ran, obžalovaný hovořil o čtyřech

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Policie se vraždou ve Vyškově v Dědické ulici zabývala loni od rána 22. března. Podle státního zástupce Petra Bejšovce obžalovaný Lukáš Humbrich šel ke staršímu muži do areálu firmy na předem domluvenou schůzku, kde mu měl splatit svůj dluh. Napadl ho ale přineseným nožem s délkou čepele 14 centimetrů. Znalec z oboru soudního lékařství Miroslav

Ďatko dnes řekl, že bezprostřední příčinou smrti byly mnohočetné rány či vzduchová embolie, která vzniká při otevřeném poranění krčních žil. Při embolii dojde vlivem podtlaku k nasátí vzduchu do žil, poté vzduch doputuje do srdce, kde přeruší krevní oběh, což vede k zástavě srdce.

"Bodných ran jsme napočítali 22. Je to minimální počet, mohlo být spojeno několik ran do jedné. Menší drobné rány a rány na končetinách jsme nepočítali, rány na končetinách jsou podle nás známkou obrany," řekl Ďatko. Embolii podle něj mohly způsobit bodné rány do strany krku. "Nedá se ale říct, která rána byla první a která poslední," upozornil znalec.

Humbrich se k vraždě ve středu přiznal, poškozeným se omluvil. "Násilí je nejvyšší ubohost, které jsem se mohl dopustit, omlouvám se," řekl. Popřel ale, že by čin plánoval.

Uvedl, že se kvůli podnikání dostal do několikamilionových dluhů. V létě 2017 si peníze na splácení půjčil od poškozeného, celkem 1,7 milionu korun, a domluvili se na splátkách. Nedařilo se mu ale dluhy vyrovnávat. Poškozený mu podle něj vyhrožoval, podle obžalovaného se o své peníze bál.

V osudný den měl muži vrátit část peněz, na schůzku ale přišel bez nich. Když se přiznal, že peníze nemá, starší muž mu prý znovu vyhrožoval. Humbrich řekl, že v tu chvíli v něm "bouchly saze" a muže napadl nožem. Bodl jej prý asi třikrát až čtyřikrát. K výpovědi znalce se dnes nijak nevyjádřil.

Napadený muž upadl na zem, ale podařilo se mu vstát a dojít ke dveřím, odkud vyšel ven. Obžalovaný ho našel ležet v areálu firmy na chodníku. Z místa činu pak utekl zadní částí areálu. Později se sám přihlásil policii.

Žalobce poukázal na to, že obžalovaný měl s sebou na schůzce armádní útočný nůž, který si pořídil den před činem. Humbrich vypověděl, že si jej koupil na obranu, na schůzce prý očekával vymahače a nůž si vzal jako "morální podporu".

Předseda senátu Tomáš Kurfiřt hlavní líčení odročil na 11. a 12. března. V plánu jsou výslechy dalších asi pěti svědků a také znalců z oboru psychiatrie a psychologie.