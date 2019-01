Památník Terezín loni navštívilo 300 tisíc turistů, roste zájem Američanů

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Památník patří mezi nejnavštěvovanější místa v Ústeckém kraji. V roce 2017 si jej prohlédlo 286.964 osob, loni 296.749 osob. Například v roce 2012 bylo 230.000 návštěvníků.

Z cizinců jezdí do Terezína nadále nejvíc Němců, i když v posledních letech těchto turistů nepatrně ubývá. "Pak hned jsou lidé z USA, u této skupiny byl loni nárůst zhruba deset procent," uvedl Rieger.

Většina lidí jezdí nadále do Terezína pouze na půldenní nebo jednodenní výlet. Památník se snaží přilákat do města turisty také na návštěvu výstav, koncertů, divadelních představení a dalších akcí. "Přestože je svou povahou Památník Terezín výrazně specifickým muzeem, registrujeme i my probíhající změnu od koncentrace na sbírkový předmět k lepšímu cílení na návštěvníka a jeho potřeby. Snažíme se našim návštěvníkům lépe naslouchat a více s nimi komunikovat, především prostřednictvím sociálních sítí," uvedl Rieger.

Tradičně nejnavštěvovanější akcí je Terezínská tryzna, kam každoročně přijede zhruba 4000 osob. Letos se na národním hřbitově uskuteční 19. května. Ještě předtím se bude konat pieta v Den holokaustu 2. května a ve stejný den se položí věnce v Malé pevnosti u příležitosti výročí poslední popravy. Pietní akt je v plánu také 27. června u příležitosti výročí popravy Milady Horákové.

K 75. výročí likvidace tzv. Terezínského rodinného tábora v koncentračním táboře Auschwitz (Osvětim) chystá památník dokumentárně-historickou výstavu. Vystavovat se budou také práce žáků a studentů zaslané v rámci Memoriálu Hany Greenfieldové.

Zájem o Terezín mají nadále kromě badatelů také filmaři. "Natáčejí především dokumentární snímky," uvedl Rieger. Náklady na provoz Památníku Terezín, který zaměstnává zhruba 129 lidí, loni činily zhruba sto milionů korun.

Letos zahájí památník rekonstrukci nové ubytovny pro vzdělávací aktivity. "Čeká nás rekonstrukce sociálních zařízení na parkovištích, plánujeme dokončit dlouhodobou opravu pevnostního zdiva Malé pevnosti, pokračuje také postupná oprava střech s výměnou krytin," uvedl mluvčí.

Památník se musel dvakrát vypořádávat s následky ničivých povodní, a to v roce 2002 a pak v roce 2013, to už škody nebyly tak velké díky protipovodňovým opatřením.

Pevnost Terezín založil v roce 1780 Josef II. na obranu proti Prusům. Za druhé světové války ji zneužili nacisté, kteří v pevnosti zřídili židovské ghetto a koncentrační tábor. Podle dostupných údajů zavlekli nacisté do Terezína 155.000 Židů z celé Evropy, z nichž 118.000 nepřežilo. O zřízení Památníku národního utrpení rozhodla vláda v roce 1947, později byl přejmenován na Památník Terezín.